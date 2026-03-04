뉴스
이 대통령 "검찰의 증거 조작, 납치살인보다 더 나쁜 짓"

박예린 기자
작성 2026.03.04
이재명 대통령 X (사진=이재명 대통령 X 캡처, 연합뉴스)
▲ 이재명 대통령 X

이재명 대통령은 오늘(4일) '쌍방울 대북 송금 사건'과 관련해 김성태 전 쌍방울 회장이 이 대통령에게 돈을 건넨 사실이 없다고 말한 녹취 내용이 보도된 것을 두고 '증거조작', '사건 조작'이라며 검찰을 정면 비판했습니다.

필리핀을 국빈 방문 중인 이 대통령은 이날 엑스(X·옛 트위터)에 언론 보도와 함께 "정의 실현을 하라고 국민이 맡긴 수사기소권으로 누군가를 죽이고 빼앗고 감금하기 위해 하는 증거조작, 사건조작은 일반 범죄자가 저지르는 강도나 납치 살인보다 더 나쁜 짓이다"라고 적었습니다.

이 대통령이 함께 올린 기사 링크는 김 전 회장이 측근에게 "이재명에게 돈 준 사실이 없다. 이재명이 말도 안 되는 것들에 엮었다"며 "검찰이 기소권을 갖고 장난친다"고 말했다는 녹취 내용을 법무부가 대북송금 수사 감찰 과정에서 확보했다는 내용으로, 방북 비용을 대납했다는 취지의 김 전 회장의 기존 진술이 조작됐을 가능성을 다뤘습니다.

검찰은 이 대통령이 경기도지사였던 2019년 이화영 전 경기도 평화부지사와 공모해 김 전 회장에게 경기도가 북한에 지급하기로 약속한 '황해도 스마트팜 지원' 사업비 500만 달러와 방북 비용 300만 달러 등을 대납하게 했다며 지난 2024년 6월 제3자뇌물 혐의 등으로 기소한 바 있습니다.

관련 재판 절차는 이 대통령 취임 이후 중단된 상태입니다.

이 대통령은 기소 직후 혐의를 전면 부인하며 "검찰의 창작 수준이 갈수록 떨어지고 있다", "이 사건이 얼마나 엉터리인지는 국민들께서 조금만 살펴봐도 쉽게 알 수 있다"고 한 바 있습니다.

(사진=이재명 대통령 X 캡처, 연합뉴스)
