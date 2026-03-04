'첫 1부 승격' 부천, 이영민 감독과 2028년까지 계약 연장

이미지 확대하기

▲ 2028년까지 부천과 계약을 연장한 이영민 감독.

프로축구 부천FC가 '창단 첫 K리그1 승격'을 지휘한 이영민(52) 감독과 동행을 2028년까지 이어갑니다.부천은 "이영민 감독과 계약 연장에 합의했다"면서 "이로써 이 감독은 2028시즌까지 부천의 지휘봉을 잡게 됐다"고 오늘(4일) 알렸습니다.부천은 계약 기간이 1년 남아 있던 이 감독과의 계약 연장에 대해 "지난 5년간 팀을 이끌며 창단 첫 K리그1 승격이라는 역사적 성과를 거둔 이 감독에 대한 구단의 두터운 신뢰가 반영된 결과"라고 설명했습니다.아울러 "이번 재계약을 통해 부천은 안정적인 지도 체제 아래 K리그1 무대에서도 구단의 지속성을 이어가겠다는 의지를 공고히 했다"고 의미를 부여했습니다.2021시즌 부천 사령탑에 오른 이 감독은 '장기적 성장'을 최우선 가치로 두고 팀의 기틀을 다져왔습니다.안재준, 조현택, 서명관 등 잠재력 높은 선수들을 발굴해 팀의 주축으로 성장시켜 전력을 강화했으며, 최근에는 김규민, 성신, 이충현 등 유스 자원을 프로 무대로 끌어올리며 육성 시스템을 정착시키고 있습니다.부천은 2025시즌 K리그2 3위를 차지한 뒤 승강 플레이오프를 거쳐 마침내 'K리그1 승격'의 꿈을 이뤘습니다.이 감독은 부천에서 지난해까지 5시즌 동안 총 207경기를 지휘하며 84승 56무 67패의 성적을 냈습니다.이 감독의 리더십은 K리그1 무대 데뷔전에서도 빛났습니다.부천은 지난 1일 열린 하나은행 K리그1 2026 1라운드에서 지난 시즌 챔피언인 전북 현대에 3대 2 역전승을 거뒀습니다.재계약 후 이 감독은 "부천과 다시 한번 함께할 수 있어 영광이다. 지난 5년간 선수와 스태프, 팬들과 쌓아온 신뢰가 있었기에 승격이라는 결실을 볼 수 있었다"며 "승격이 끝이 아닌 새로운 출발점이라는 마음으로 팬들에게 자부심을 주는 팀을 만들겠다"고 소감을 전했습니다.(사진=부천FC 제공, 연합뉴스)