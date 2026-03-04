[자막뉴스] '이래서 김정은이 핵 개발 집착했네'…참수작전 하면 "1억 명 사망" 예측도

미국과 이스라엘이 이란 최고지도자 하메네이를 제거한 이른바 '참수작전'을 놓고, 이 작전이 김정은 북한 국무위원장에게 그대로 적용되기는 어렵다는 진단이 나왔습니다.



미 싱크탱크 한미경제연구소의 엘렌 김 학술부장은 현지시간 3일 열린 '미국의 새로운 국방 전략과 인도·태평양에서의 의미' 세미나에서 "이 문제를 깊이 고민해봤다"고 밝히며 "이란과 북한은 상당히 다르다"고 말했습니다.



김 부장은 "베네수엘라의 마두로 대통령이 체포됐고 최근 이란 지도자에게 일어난 일을 보면 '김정은도 상당히 위협을 느낄 것' 이라는 관측이 나올 수 있다"면서도 북한에 동일한 군사적 접근을 적용하기는 어렵다고 지적했습니다.



그는 "북한은 핵무기를 보유하고 있다"며 "미국이 군사 옵션을 선택하는 것은 훨씬 더 위험한 선택이 될 수 있다"고 설명했습니다.



중국, 러시아가 북한을 지원하고 있다는 점도 중요한 변수라고 했습니다.



김 부장은 미국이 북한에 '참수 작전'을 하는 건 "지정학적으로도 매우 위험한 작전"이라며 "한국과 일본이 북한의 핵 및 군사 위협을 직접적으로 받는 바로 그곳에 있다"고 말했습니다.



1994년 빌 클린턴 미국 대통령이 당시 북한 핵 시설에 대한 전략적 공격을 검토했을 때도 김영삼 대통령이 앞장서서 반대를 했다는 겁니다.



그는 "당시 미군 내부에 공격으로 인해 1억명이 사망할 수 있다는 평가가 있었다"고 설명했습니다.



다쓰미 유키 스팀슨센터 선임 연구원은 다카이치 일본 총리 역시 트럼프 대통령에게 북한의 정권 교체를 독려하진 않을 거로 보인다고 전망했습니다.