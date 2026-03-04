한은 "달러 유동성 풍부…CDS 프리미엄 안정적 수준"

▲ 이창용 한국은행 총재

이창용 한국은행 총재는 오늘(4일) 오전 8시 30분 중동상황 점검 태스크포스(TF) 회의를 하고 전일 런던·뉴욕시장에서 원/달러 환율이 급등락한 배경 등을 논의했습니다.회의 후 한은은 "지난밤 원/달러 환율이 1,500원을 일시적으로 넘기도 했지만, 현 상황은 과거와는 달리 달러 유동성이 풍부하고 우리나라의 대외차입 가산금리와 신용부도스와프(CDS) 프리미엄도 안정적 수준을 유지하고 있다"고 밝혔습니다.아울러 "당분간 중동 상황 전개 양상 등에 따라 환율, 금리, 주가 등 금융시장 주요 가격 변수의 변동성이 커지는 상황이 지속될 가능성이 있다"며 "외부적 요인을 고려하더라도 원화 환율, 금리가 경상수지 등 국내 펀더멘탈(기초체력)과 괴리되어 과도하게 변동하는지 면밀히 살펴보고 시장 심리가 한 방향으로 쏠리지 않도록 필요시 정부와 협조하여 적기에 대응할 것"이라고 덧붙였습니다.이 총재는 이날 당초 오전 중 IMF 아시아 콘퍼런스, 국제결제은행(BIS) 총재회의 참석차 출국할 예정이었지만 일정을 다소 미루고 회의를 주재했습니다.(사진=연합뉴스)