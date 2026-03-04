방탄소년단, 타이틀곡은 'SWIM'..."RM이 타이틀곡 작사 전반에 참여"

이미지 확대하기

이미지 확대하기

방탄소년단이 삶에 대한 사랑을 노래한 'SWIM'으로 돌아온다.방탄소년단은 4일 팀 공식 SNS에 정규 5집 'ARIRANG'(아리랑)의 트랙리스트를 게재했다. 앨범 로고와 빨간색 테이프 형태의 그래픽이 강렬한 인상을 남긴다. 신보에는 타이틀곡 'SWIM'을 비롯해 'Body to Body', 'Hooligan', 'Aliens', 'FYA', '2.0', 'No. 29', 'Merry Go Round', 'NORMAL', 'Like Animals', 'they don't know 'bout us', 'One More Night', 'Please', 'Into the Sun'까지 총 14곡이 실린다.새 음반은 방탄소년단의 정체성과 지난 여정에서 쌓은 정서를 아우른다. 타이틀곡 'SWIM'은 업비트한 얼터너티브 팝(Alternative pop) 장르 곡이다. 삶의 파도 속에서 멈추지 않고 계속 헤엄쳐 나아가는 자세를 노래한다. 밀려오는 흐름을 거스르기보다 자신만의 속도로 담담히 넘어가겠다는 의지를 '삶에 대한 사랑'으로 풀었다. RM이 작사 전반을 맡아 곡의 메시지에 진정성을 더했다.첫 번째 트랙 'Body to Body'는 공연장을 찾은 관중들과 함께 즐기겠다고 외치는 곡이다. 'Hooligan'에는 세계를 누비며 길을 개척해온 시간이 녹아 있다. 세상을 향한 포부를 담은 'Aliens'와 컴백의 열기를 보여주는 'FYA'도 수록했다. '2.0'은 새로운 국면에 들어선 일곱 멤버의 현재를 보여준다.여섯 번째 트랙 'No. 29'과 타이틀곡에 이어 'Merry Go Round'는 반복되는 인생의 굴레를 버텨내는 이야기다. 'NORMAL'은 무대 안팎에서 느끼는 감정을 다룬다. 'Like Animals'는 뜨겁게 살아가자는 의지를, 'they don't know 'bout us'는 "우린 그저 우리일 뿐"이라는 자신감을 드러낸다. 'One More Night'는 황홀한 순간에 더 머물고 싶은 마음을 노래한다. 'Please'에는 어떤 상황에서도 함께하고 싶다는 솔직한 감정이 녹아 있다. 너에게 달려가겠다는 고백을 주제로 한 'Into the Sun'이 마지막을 장식한다.방탄소년단은 지난해 여름 미국 로스앤젤레스에서 송라이팅 세션을 열고 음악을 작업했다. 미국 그래미 어워드 수상 이력의 디플로(Diplo), 라이언 테더(Ryan Tedder), 엘 긴초(El Guincho) 등 스타 프로듀서들이 힘을 보태 완성도를 높였다.한편 방탄소년단은 3월 20일 오후 1시 'ARIRANG'을 발매한다. 다음 날인 21일에는 광화문 광장 일대에서 'BTS 컴백 라이브: ARIRANG'(BTS THE COMEBACK LIVE｜ARIRANG)을 개최한다. 이 무대는 넷플릭스에서 생중계된다. <끝>사진 출처 = 빅히트 뮤직(SBS연예뉴스 강경윤 기자)