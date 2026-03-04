'충주맨' 김선태, 공무원 왕따설 해명 2분 영상…조회수 300만회 육박

이미지 확대하기

충주시 유튜브 채널 '충TV'를 운영하며 '충주맨'으로 알려졌던 김선태 전 충주시 공무원이 개인 유튜브 채널을 개설하자마자 폭발적인 관심을 모으며 '미친 스타성'을 입증했다.김선태 씨는 지난 3일 개인 유튜브 채널 '김선태'를 개설하고 약 2분 분량의 영상을 공개했다. 영상이 공개된 지 약 14시간 만에 영상 조회수는 290만여 회, 채널 구독자는 65만 명을 넘어서며 빠르게 증가하고 있다. 온라인에서는 이 같은 속도를 두고 "24시간 안에 구독자 100만 명을 돌파할 수 있는 것 아니냐"는 관측도 나온다.영상 속 김 씨는 충주의 한 공원을 걸으며 "안녕하세요. 김선태입니다. 이제 충주맨이 아니죠."라고 말문을 열었다. 이어 자신의 퇴직 과정에 대해 "원래 의도랑 다르게 쫓겨나는 것처럼 비춰졌는데 그런 건 전혀 아니다."라고 설명했다.그는 "충주시 공무원을 너무 욕하고 또 전체 공무원까지 욕을 하니까 개인적으로 가슴이 아팠다. 공직이 문제가 아니라 세상 사는 사람 모두 있는 곳은 다 시기와 소문이 있다. 왕따 같은 건 전혀 아니었고 시청 공무원 분들이 많이 도와주셨다."며 동료들에 대한 감사도 전했다.김 씨는 공직을 떠나게 된 배경에 대해 "홍보로서는 할 만큼 했다고 생각한다. 충주시 유튜브 구독자 100만 명이 목표였고 그 정도면 할 도리를 다 했다고 봤다. 여러 곳에서 제안이 있었고 고민을 많이 했다. 좀 더 자유롭게 해보고 싶어서 유튜브를 시작하게 됐다. 나가는 이유 중 가장 큰 것은 돈을 더 벌고 싶었기 때문"이라며 솔직한 속내도 밝혔다.마지막으로 그는 "지금 아니면 못할 것 같았다. 나이가 이제 40이다. 더 나이를 먹기 전에 내 역량을 펼쳐보고 싶다. 잘 안 될 수도 있지만 후회는 없는 편"이라면서 "유튜버로서 자리를 잡고 싶은 마음이 크다. 잘 부탁드린다. 구독과 좋아요를 눌러 달라"고 시청자들에게 인사를 전했다.김선태 씨는 충주시 뉴미디어팀에서 공식 유튜브 채널 '충TV'를 운영하며 특유의 유머와 홍보 방식으로 큰 화제를 모았다. '충TV' 채널은 현재 구독자 약 97만 명을 기록하고 있다. 유튜브 활동을 시작할 당시 8급 서기였던 그는 2021년 정기 인사에서 7급 주사보로 승진했고, 이후 6급 주사로 승진했다.(SBS연예뉴스 강경윤 기자)