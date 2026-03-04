[자막뉴스] 이란 우주군 등판 "최첨단 무기 손도 안 대"…트럼프 모르는 '비밀병기' 있나

미국과 이스라엘의 공격에 맞서 나흘째 보복 공습을 이어가고 있는 이란이 아직 첨단 무기는 쓰지도 않았다며 강력한 저항 의지를 내보였습니다.



현지시간 3일 이란 국영 IRNA 통신에 따르면 레자 탈라에이-니크 이란 국방부 대변인은 "우리는 적들이 선포한 전쟁 계획보다 더 오래 방어하고 공격적 방어를 할 능력이 있다"고 말했습니다.



탈라에이-니크 대변인은 이어 "우리가 가진 첨단 무기와 장비를 처음 며칠 만에 모두 전개하지 않을 것"이라고 강조했습니다.



이란 국방부 대변인의 발언은 자신들의 전력을 급격히 무력화하고 있다는 트럼프 미국 대통령의 주장을 반박하는 차원인 걸로 풀이됩니다.



트럼프 대통령은 앞서 프리드리히 메르츠 독일 총리와의 양자 회담 자리에서 이란을 두고 "해군이 무력화돼서 없고 공군도 무력화 됐다"고 말했습니다.



또 "공중 탐지 능력도 무력화됐고 레이더도 무력화됐다. 거의 모든 것이 무력화됐다"면서, "이란의 미사일 보유량도 급격히 줄어들고 있다"고 덧붙였습니다.



이어 "어떻게 될지 봐야겠지만 자신들이 매우 잘 해내고 있다"고도 말했습니다.



하지만 이란은 중동 전역에 걸쳐 거센 공습을 이어가고 있습니다.



현지시간 3일 밤부터 새벽까지 미사일과 드론 등을 동원해 사우디아라비아의 미국 대사관을 공격하는 등 미국과 이스라엘의 공세에 맞서 보복을 이어갔습니다.



이란 혁명수비대는 과거 이스라엘과의 교전에서 감행한 작전인 '진정한 약속'의 16번째 작전이 시작됐다면서, 이스라엘을 향해선 "우주군이 다수의 미사일과 드론으로 점령지의 심장을 겨눌 것"이라고 밝혔습니다.



이란은 이스라엘과 중동의 미군 기지 등을 상대로 저비용 자폭 드론 공세를 이어가고 있는데, 이를 통해 미국과 걸프 지역 동맹국들의 고비용 방공망을 압박하며 무기 재고를 빠르게 고갈시키고 있다는 현지 언론 분석이 나오기도 했습니다.



(취재: 이현영, 영상편집: 김나온, 제작: 디지털뉴스부)