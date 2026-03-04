트럼프 "이란은 악의 씨앗…해·공군 무력화됐다"

<앵커>



이란에 대한 대규모 공습 닷새 째, 도널드 트럼프 미 대통령이 이란의 해군과 공군이 무력화됐다고 주장했습니다. 미국에서는 사망한 이란 최고지도자 하메네이의 후계자로 차남이 유력하다는 보도가 나왔습니다.



워싱턴에서 이한석 특파원입니다.



<기자>



트럼프 미 대통령은 프리드리히 메르츠 독일 총리와 양자 회담에서 대이란 군사작전 상황을 설명하며 이란의 해공군 전력이 무력화됐다고 말했습니다.



[도널드 트럼프/미 대통령 : 이란은 공군력이 무력화됐고 공중 탐지 능력도 무력화됐습니다.]



이란의 미사일 보유량도 급격히 고갈되고 있고 공중 탐지 능력과 레이더를 포함해 거의 모든 게 무력화됐다면서 미군이 매우 잘 해내고 있다며 군사작전이 성공적으로 진행되고 있다고 평가했습니다.



트럼프는 사우디와 카타르 등 중동 이웃 국가들을 공격한 이란을 향해 맹비난을 쏟아내기도 했습니다.



[도널드 트럼프/미 대통령 : 모두가 피해를 입었어요. 이란은 사악하고 나쁘니까요. 마치 악의 씨앗 같아요. 누군가는 해야 했던 일이죠.]



이어 본인의 생각으로는 이란이 먼저 공격할 걸로 봤다며 미국이 하지 않았다면 먼저 공격했을 거라며 이란 선제공격의 정당성을 거듭 강조했습니다.



트럼프는 이와 함께 이란 공습 이후 최악의 경우는 사망한 하메네이만큼 나쁜 인물이 권력을 장악할 경우라고 말했습니다.



[도널드 트럼프/미 대통령 : 그런 일이 일어날 수도 있죠. 하지만 그런 일이 일어나길 원하지 않아요. 이란 국민들을 위해 다시 정상으로 되돌릴 수 있는 사람이 그 자리에 있기를 바랍니다.]



이런 가운데 뉴욕타임스는 이란이 사망한 최고지도자 아야톨라 하메네이의 후계자로 차남인 모즈타바 하메네이를 선출하는 방안을 유력하게 검토하고 있다고 보도했습니다.



전문가 회의가 현지시간 4일 오전 후계자를 공식 발표하는 방안을 고려하고 있지만, 미국과 이스라엘의 표적이 될 가능성을 우려하고 있다고 전했습니다.



