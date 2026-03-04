뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

한동네에서 학생 수 1천 명 차이…서울, 초교 양극화 전국 1위

박세용 기자
작성 2026.03.04 08:48 조회수
서울 강남구 양전초, 일원초, 영희초 위성 사진 이미지 (사진=한국교육개발원 제공, 연합뉴스)
▲ 서울 강남구 양전초, 일원초, 영희초 위성 사진 이미지

대도시를 중심으로 특정 초등학교에 학생들이 몰리는 현상이 심화하는 가운데, 서울의 '국지적 양극화'가 전국에서 가장 심각한 것으로 나타났습니다.

한국교육개발원의 최근 보고서에 따르면 서울에서 반경 500m 이내 인접한 초등학교들 사이의 학생 수 차이는 최대 1천52명에 달했습니다.

이는 부산 838명, 인천 788명 등 다른 주요 대도시보다 훨씬 큰 격차입니다.

입학생 수에서 졸업생 수를 뺀 순입학생 수 차이 역시 서울이 최대 227명으로 전국에서 가장 많았으며, 2위를 기록한 대구의 두 배 수준이었습니다.

이러한 격차는 주거 환경에 따라 극명하게 갈리는 것으로 분석됐습니다.

강남구 일원초등학교의 경우 인근에 5천 세대 규모의 신축 아파트 단지가 들어서며 학생 수가 10년 전보다 62% 넘게 늘어난 반면, 주택이 밀집한 인근 양전초와 영희초는 학생 수가 30% 이상 감소하며 대조를 이뤘습니다.

한국교육개발원은 이 현상이 일시적인 것이 아니라 주거지 분포와 학군 선호도 등 구조적 요인이 맞물린 결과라고 설명했습니다.

과밀학교는 계속 커지고 과소학교는 기능이 위축되면서 교사 배치와 예산 편성 등 교육 행정 전반에 영향을 미칠 수 있다는 지적입니다.

(사진=한국교육개발원 제공, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
박세용 기자 사진
박세용 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지