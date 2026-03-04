황희찬, 5경기 만에 교체명단 포함…울버햄튼, 리버풀 격파

▲ 극장 결승골을 터트리고 기뻐하는 울버햄프턴의 안드레

종아리 부상으로 전열에서 제외됐던 황희찬이 5경기 만에 교체명단에 이름을 올렸지만 출전 기회를 잡지 못한 가운데, 소속팀 울버햄튼은 후반 추가시간 극장골을 앞세워 강호 리버풀을 물리쳤습니다.울버햄튼은 영국 울버햄튼의 몰리뉴 스타디움에서 열린 리버풀과 2025-2026 잉글랜드 프로축구 프리미어리그(EPL) 29라운드 홈 경기에서 1대 1로 맞선 후반 추가시간에 터진 안드레의 '극장 결승골'에 힘입어 2대 1로 승리했습니다.2연승을 달린 최하위 울버햄튼(승점 16)은 한 경기를 덜 치른 19위 번리(승점 19)와 승점 차를 3으로 줄이며 '꼴찌 탈출' 희망을 키웠습니다.울버햄튼은 리버풀전을 앞두고 선수 명단을 발표하면서 교체 선수로 황희찬의 이름을 올렸습니다.황희찬은 지난달 8일 첼시와 EPL 25라운드 홈 경기(3대 1 패배)에 선발로 나섰다가 전반 43분 종아리 근육 통증을 호소하며 주저앉았고, 더는 뛸 수가 없어 교체됐습니다.울버햄튼의 롭 에드워즈 감독은 "종아리를 다친 황희찬이 복귀하는 데 몇 주 걸릴 것"이라며 장기 결장을 예고했고, 황희찬은 4경기 연속 출전 선수 명단에서 빠졌습니다.힘겨운 재활을 마친 황희찬은 마침내 오늘 리버풀전을 맞아 5경기 만에 교체선수 명단에 이름을 올리면서 부상에서 벗어났음을 알렸습니다.다만 교체 출전으로는 이어지지 않아 아쉬움을 남겼습니다.(사진=AP, 연합뉴스)