X "'AI 전쟁영상' 출처 미표기시 수익 중단"…이란 공습 고려

▲ 일론 머스크

미국·이스라엘과 이란 간 공습이 이어지는 가운데 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)가 이끄는 소셜미디어 엑스(X·옛 트위터)가 전쟁 관련 인공지능(AI) 생성 영상을 출처 표기 없이 게시하는 사용자에게 수익 공유를 중단하기로 했습니다.X의 제품 책임자 니키타 비어는 현지시간 3일 X 게시물을 통해 "무력 충돌을 다룬 AI 생성 동영상을 게시할 때 AI 제작 사실을 밝히지 않은 이용자는 광고 수익 공유 프로그램에서 90일 퇴출된다"며 "재차 적발 시에는 프로그램에서 영구 제명된다"고 공지했습니다.이에 따라 이용자가 관련 게시물을 올릴 때는 메뉴에서 'AI로 제작됨'이라는 표시를 반드시 추가해야 합니다.그는 "전쟁 시기에 사람들은 현장의 진실한 정보에 접근할 수 있어야 한다"며 "오늘날의 AI 기술로는 사람들을 오도할 수 있는 콘텐츠를 만들기가 너무나 쉽다"라고 조치 배경을 설명했습니다.X는 AI 도구의 메타데이터와 집단지성 기반 사실확인 체계인 '커뮤니티 노트'를 통해 이와 같은 위반 게시물을 적발할 방침입니다.다만, 새 정책은 전쟁 관련 영상 등에만 적용되며, 정치적·경제적 허위 정보에는 적용되지 않습니다.머스크는 X 인수 이후 허위 정보를 검증하거나 제재하는 장치를 대부분 걷어내거나 완화한 바 있습니다.한편, X는 기존의 메시지(DM) 기능을 분리해 만든 독립형 메시지 앱 'X챗'(X Chat)의 스마트폰 시범 서비스도 내놨습니다.머스크는 메타가 서비스하는 '왓츠앱'보다 더 안전한 메신저 앱을 내놓겠다고 여러 차례 밝힌 바 있습니다.