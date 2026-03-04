레알 마드리드 호드리구, 무릎 십자인대 파열…북중미 월드컵 무산

▲ 레알 마드리드의 공격수 호드리구

스페인 프로축구 레알 마드리드에서 뛰는 브라질 국가대표 공격수 호드리구가 무릎 부상으로 2026 북중미 월드컵에 출전하지 못하게 됐습니다.레알 마드리드는 구단 홈페이지를 통해 호드리구의 부상 상황을 전하면서 "정밀 검사 결과 오른쪽 무릎 전방 십자인대와 외측 반월판 파열 진단을 받았다"고 발표했습니다.2019년 레알 마드리드 유니폼을 입은 호드리구는 오른쪽 윙어를 주로 맡지만 왼쪽 날개는 물론 공격형 미드필더까지 소화할 수 있는 멀티 플레이어로 공식전 297경기에서 71골을 터트린 핵심 공격 자원입니다.18세였던 2019년부터 브라질 대표팀(A매치 37경기 9골)에서 활약하며 2022 카타르 월드컵에도 나선 호드리구는 2026 북중미 월드컵에서도 맹활약이 기대됐던 선수입니다.하지만 뜻하지 않은 무릎 부상으로 호드리구는 최소 7~9개월의 회복 기간이 필요해 이번 시즌 라리가 잔여 경기는 물론 3개월여 앞으로 다가온 북중미 월드컵에도 출전할 수 없게 됐습니다.ESPN에 따르면 호드리구는 어제(한국시간) 헤타페와 2025-2026 라리가 26라운드 홈 경기에서 무릎을 다쳤고, 검진 결과 오른쪽 무릎 전방 십자인대와 외측 반월판이 파열된 것으로 드러났습니다.호드리구는 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "제 인생과 커리어에 큰 장애물이 나타났다. 당분간 내가 가장 사랑하는 일을 하지 못하게 됐다"며 "소속팀의 남은 시즌은 물론 브라질과 함께하는 월드컵에도 출전하지 못하게 됐다. 월드컵이 내게 얼마나 큰 의미인지 모두 알고 있을 것"이라고 실망감을 드러냈습니다.브라질축구협회도 "심각한 부상을 입은 호드리구에게 위로의 말을 전한다"며 "빠른 회복과 복귀를 기원한다"고 아쉬움을 전했습니다.(사진=게티이미지)