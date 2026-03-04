뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

필라테스 회원권 2억 5천만 원 선결제 먹튀 운영자 징역형

유영규 기자
작성 2026.03.04 05:33 조회수
필라테스 회원권 2억 5천만 원 선결제 먹튀 운영자 징역형
▲ 필라테스 기구 (위 사진은 기사 내용과 관련이 없습니다.)

필라테스 회원권을 싸게 팔아놓고 돌연 휴업한 혐의로 재판에 넘겨진 운영자가 징역형을 선고받았습니다.

어제(3일) 법조계에 따르면 부산지법 형사5단독(김현석 부장판사)은 사기 혐의로 기소된 30대 A 씨에게 징역 1년 6개월을 선고했습니다.

A 씨는 부산에서 4개 필라테스 지점을 운영하면서 2023년 12월부터 1년여 동안 회원 220여 명으로부터 회원권 명목으로 모두 2억 5천만 원을 결제하게 한 뒤 휴업한 혐의를 받습니다.

당시 A 씨는 '100만 원 결제 시 100회 교습' 등의 파격적인 조건을 내걸었으나 코로나19 등의 여파로 회원 수가 줄어 적자와 대출 원리금 상환 압박에 시달리고 있었습니다.

심지어 강사 18명에게 지불하지 못한 강의료가 쌓이는 등 회원들에게 필라테스 교습을 해줄 의사나 능력이 없었습니다.

김 부장판사는 "죄질이 나쁘지만 피고인이 반성하는 점, 형사처벌 전력이 없는 점, 일부 피해자와 합의한 점 등을 양형에 참작했다"고 판결했습니다.
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
유영규 기자 사진
유영규 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지