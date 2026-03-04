트럼프 목에 붉은 반점…백악관 "사용하는 연고 탓" 해명

▲ 트럼프 대통령 목에 있는 붉은 반점

트럼프 미국 대통령의 목에 붉은 반점이 포착돼 이를 두고 건강 이상설 등 여러 추측이 불거지자 사용하는 연고 때문이라고 백악관이 해명했습니다.AP 통신에 따르면 2일(현지시간) 백악관에서 열린 명예 훈장 수여식 도중 사진 기자들이 트럼프 대통령의 목을 근접 촬영한 사진에 커다란 붉은 반점이 보여 관심이 쏠렸습니다.이에 트럼프 대통령의 주치의인 숀 바바벨라는 성명에서 "대통령은 백악관 주치의가 처방한 예방적 피부 치료의 일환으로 목 오른쪽에 매우 흔한 연고를 사용하고 있다"고 밝혔습니다.그러면서 "대통령은 이 치료법을 일주일 동안 사용하며, 붉은 기운은 몇 주간 지속될 것으로 예상된다"고 덧붙였습니다.백악관은 이 연고가 무엇인지, 트럼프 대통령이 언제부터 치료를 시작했는지, 어떤 상태를 예방하려는 목적인지 등은 공개하지 않았습니다.앞서 지난달 19일 미국 평화연구소에서 열린 평화위원회 회의 때 사진에도 트럼프 대통령의 목에 붉은 반점이 포착됐습니다.작년 4월 건강검진 당시 작성된 의료 보고서에는 트럼프 대통령이 특정되지 않은 피부 질환을 위해 필요에 따라 '모메타손' 연고를 사용 중이라는 내용이 있습니다.현재 79세로 미국 역대 최고령 대통령인 트럼프 대통령은 고령으로 인해 건강 이상설이 자주 불거집니다.(사진=AP, 연합뉴스)