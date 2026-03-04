파주 도로서 고교 사이클 선수 참변…학교 관계자 5명 입건

▲ 파주 고등학생 사이클 선수 훈련 중 사망

경기 파주시 도로에서 사이클 훈련 중이던 고등학교 선수가 중앙분리대와 충돌해 숨진 사고와 관련해 학교 관계자 5명이 입건됐습니다.파주경찰서는 업무상 과실치사 혐의로 연천의 한 고등학교 교장과 교감, 사이클부 코치, 체육교사 2명 등 5명을 불구속 입건했다고 3일 밝혔습니다.숨진 사이클부 선수 A 군의 유족은 이번 사고가 단순 교통사고가 아니라 무리한 훈련과 학교 측의 안전관리 소홀로 발생했다며 이들을 지난달 고소했습니다.앞서 지난 1월 24일 오후 1시쯤 파주시 적성면 37번 국도 2차로에서 자전거로 훈련하던 A 군이 중앙분리대를 들이받고 숨졌습니다.A 군은 연천군의 한 고등학교 사이클부 소속으로, 사고 당시 코치와 학부모가 탑승한 승합차가 앞서 주행하고 그 뒤를 약 1ｍ 간격으로 따라가는 방식으로 훈련을 진행 중이었습니다.경찰은 A 군이 포트홀 등 노면 상태가 좋지 않은 구간을 지나던 중 사고가 난 것으로 보고 있습니다.유족 측은 사고 전날 눈이 내렸고 당시 영하권의 강추위가 이어지는 등 도로 여건이 좋지 않았음에도 훈련이 강행됐다고 주장하는 것으로 전해졌습니다.또 자전거 속도 측정 장치에 최고 시속 88㎞가 기록된 점을 들어, 제한 속도 70㎞ 구간에서 과도한 속도로 훈련이 진행됐다고 주장하고 있습니다.경찰은 조만간 피의자들을 불러 훈련 진행 경위와 안전조치 여부 등 과실 책임을 조사할 방침입니다.