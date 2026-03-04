2년간 차량에 침·소변 테러…범인 정체 '황당'

다음은 2년 넘게 남의 차량에 침을 뱉고 소변까지 본 40대 남성이 붙잡혔는데 알고 보니 차주의 이웃이었다고요?



30대 여성 A 씨는 2년 전부터 누군가 자신의 차량 운전석과 조수석 문손잡이에 가래침을 뱉어 놓는 일이 반복됐다고 밝혔습니다.



처음에는 지나가는 행인의 소행으로 생각하고 넘겼지만 점점 횟수가 늘었고, 급기야 차량에 소변까지 뿌려지는 일이 벌어졌는데요.



범행은 CCTV가 없는 사각지대에 주차했을 때만 이뤄졌고 한 달에 2~3번이던 테러는 일주일에 3~4번으로 늘어났다고 합니다.



어렵게 붙잡힌 범인, 놀랍게도 옆집에 사는 40대 남성이었는데요.



과거 A 씨의 어머니와 주차 문제로 시비가 있었던 인물로, "누군가 자신의 차에 같은 짓을 해서 화풀이했다"고 진술한 것으로 전해졌습니다.



하지만 경찰은 차량이 크게 훼손되지 않았다는 이유로 재물손괴죄를 적용하는 대신 노상방뇨에 대한 경범죄 위반으로 과태료 10만 원만 부과했는데요.



A 씨는 "2년 동안 겪은 고통에 비해 처벌이 너무 가볍다"며 억울함을 호소했습니다.



(화면출처 : 온라인 커뮤니티 '보배드림')