[친절한 경제] 같은 '그릭요거트'인데…"유산균 6배 차이"

<앵커>



수요일 친절한 경제, 한지연 기자 나와 있습니다. 한 기자, 오늘(4일)은 그릭요거트 얘기네요.



<기자>



소비자 시민 모임이 시중에 파는 17개 제품을 살펴봤는데요.



단백질 같은 경우는 최고 2.2배가 차이가 났고, 유산균은 최고 6배 이상, 칼슘은 최고 2.7배까지 차이가 났습니다.



그릭요거트랑 일반 요거트가 뭐가 다르냐, 이런 근본적인 의문을 가질 수 있죠.



그릭요거트는 수분을 더 많이 제거해서 일반 요거트보다 더 농축돼, 꾸덕하다고 할 수 있는데요.



그래서 평균 단백질 함량을 보면 일반 요거트 4.5g보다 1.8배가 많은 8.3g이 들어 있었습니다.



그럼 "한 컵 먹으면 하루 단백질 충분한가?" 이런 궁금증이 생기죠.



성인 하루 단백질 권장량은 약 55g인데요.



가장 단백질이 많았던 제품으로 따져도 한 컵으로는 부족했습니다.



요즘 플레인 그릭요거트는 100g을 기준으로 단백질 양이 13.1g으로 하루 필요량의 약 24% 수준입니다.



반면 가장 함량이 낮은 후디스 그릭요거트 플레인은 5.9g으로 하루 필요량의 약 10% 수준입니다.



같은 100g인데 두 배 넘게 차이가 나는 겁니다.



또, 사실 요거트 드시는 이유가 유산균 때문일 때가 많죠.



살아 있는 유산균 수를 세는 단위가 CFU인데요.



가장 많은 제품은 그릭데이 그릭요거트 시그니처로 50억 CFU가 들어있고요.



가장 적은 제품은 코우 카키스 그릭요거트로 7.6억 CFU로 6배 이상의 차이가 납니다.



그런데 법적으로 '농후 발효유'인 그릭요거트는 1g당 1억 CFU 이상이 들어 있어야 하는데요.



이번 조사에서는 전 제품이 최소 기준은 모두 충족했습니다.



여기에 유제품이니까 칼슘도 살펴봐야 하잖아요.



성인 하루 칼슘 권장량은 약 700mg인데요.



가장 높은 건 덴마크 하이 그릭, 235mg 정도로 100g을 먹으면 하루 필요량의 33% 정도 됩니다.



반대로 서울우유 더진한 그릭요거트는 88mg 정도로 100g 먹으면 약 12% 수준입니다.



유당 불내증이 있는 분들에게는 '락토프리'로 표시된 4개 제품을 안심하고 선택하셔도 되는데요.



유당이 없거나 0% 수준이었습니다.



<앵커>



아무래도 비싼 게 성분이 더 좋겠죠?



<기자>



아닙니다. 가장 저렴한 것과 일단 비싼 거를 비교해 보면 최대 4배 차이가 나는데요.



가격이 높다고 해서 단백질이나 유산균이나 칼슘이 많이 들어있는 건 아니었습니다.



가장 저렴한 제품은 커클랜드 시그니처 그릭요거트로 826원이었고요.



가장 비싼 제품은 요즘 플레인 그릭요거트로 100g짜리 작은 팩이 3천333원입니다.



비싸다고 영양이 뛰어나다고 할 수 없다고 했는데, 그럼 뭐랑 관계가 있을까 보면 가격은 고형분과 관련이 컸습니다.



고형분은 물 빼고 남은 성분을 뜻하는데요.



100g당 14.4g에서 33.8g까지 2.3배가 차이 났습니다.



수분을 많이 제거할수록 원유 사용량은 늘어서 가격이 올라갈 가능성이 큽니다.



그래서 '비싸다'가 '더 농축됐다' 일 수는 있지만 '비싸다'는 '더 건강하다'는 건 아니라는 뜻입니다.



<앵커>



끝으로 다이어트용이라도 방심은 금물이다. 뭘 조심해야 하나요?



<기자>



건강뿐 아니라 다이어트를 위해서는 지방이나 열량, 당뇨 같은 것도 좀 살펴보셔야 하는데요.



제품별로 보면 지방은 4.1배, 열량은 3.6배, 그리고 특히 요즘 당류 많이 신경 쓰시죠.



최대 10배까지 차이가 났습니다.



가장 민감한 당부터 보겠습니다.



덴마크 하이 그릭은 1.2g으로 가장 적었다면, 후디스 플레인은 12.3g으로 가장 많았는데요.



둘 다 단맛이 없다는 '플레인'이었지만 이렇게 크게 차이가 난 겁니다.



모든 제품 평균 당류로 따지면 4.2g이었는데요.



여기에 건강에 좋다고 꿀을 두 티스푼 정도 추가하면 당류가 약 7.3g 늘어납니다.



한 번에 WHO 하루 권고량인 50g의 약 23%를 먹게 되는 겁니다.



그다음으로 지방을 살펴보면요.



요즘 플레인 그릭요거트는 100g당 14g이 들어있는데요.



아까 단백질도 제일 많은 제품이었는데, 지방도 가장 높아서 100g만 먹어도 하루 지방 기준치인 54g의 4분의 1을 넘게 됩니다.



열량은 같은 100g이라도 최저는 55.6kcal, 최고는 200kcal에 육박해서 거의 4배 차이입니다.



"그릭요거트니까 괜찮겠지?" 하고 드시기보다는 숫자를 보고 고르셔야겠습니다.