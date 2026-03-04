트럼프 "중·상급 탄약 무제한 비축…전쟁 영원히 수행 가능"

▲ 도널드 트럼프 미국 대통령

도널드 트럼프 미국 대통령은 현지시간 3일 대(對)이란 군사작전 수행을 위한 미국의 탄약 비축량이 사상 최고라며 이를 갖고 전쟁을 영원히 수행할 수 있다고 주장했습니다.트럼프 대통령은 이날 자신의 소셜미디어(SNS) 트루스소셜에 "중·상급 무기를 무제한 보유하고 있다"며 "월스트리트저널(WSJ) 기사는 틀렸으며, 수치스러운 일"이라고 적었습니다.트럼프 대통령이 언급한 WSJ 기사는 전날 나온 것으로, 미국의 방공 요격 미사일과 해상 발사형 토마호크 순항미사일 등 탄약 비축량이 줄어들고 있어 분쟁 장기화 측면에서 트럼프 대통령의 선택지가 제한될 수 있다고 보도했지만, 트럼프 대통령은 이를 강하게 부인한 것입니다.트럼프 대통령은 그러면서 자신이 전날 밤늦게 올린 트루스소셜 게시글을 다시 올렸습니다.이 게시글에서 트럼프 대통령은 "미국의 중급에서 상급 탄약 비축량은 많거나 좋았던 적이 없다"며 "오늘 보고받은 바에 따르면 우리는 사실상 무제한의 이들 무기 공급량을 보유하고 있다"고 했습니다.이어 "다른 나라의 최상급 무기보다 우수한 이 비축량만으로도 전쟁을 영원히, 매우 성공적으로 수행할 수 있다"고 강조했습니다.트럼프 대통령은 또한 최상급 무기(혹은 탄약) 비축량에 대해선 "좋은 비축량을 갖고 있지만, 우리가 원하는 수준은 아니다"라며 어느 정도 무기 비축량에 문제가 있음을 시사하면서도 "많은 상급 추가 무기는 외부 국가들에 비축돼 있다"고 밝혔습니다.그는 다만 전임자인 조 바이든 전 대통령이 우크라이나에 초상급 무기들을 무료로 내주면서도 이를 보충하는 데는 신경 쓰지 않았다고 비난한 뒤 "다행히 나는 내 첫 임기에 군대를 재건했으며, 지금도 계속하고 있다. 미국은 (탄약을) 비축했으며, 크게 승리할 준비가 돼 있다"고 말했습니다.