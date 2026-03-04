영국 예산청 "중동 분쟁에 영국·세계경제 영향 매우 커"

▲ 레이철 리브스 재무장관이 3일(현지시간) 봄 재정계획 발표를 위해 다우닝가 11번지 집무실을 나서고 있다.

영국 예산책임청(OBR)이 중동 분쟁에 따른 영국과 세계 경제 영향이 매우 클 것이라고 현지시간 3일 경고했습니다.재무부와 독립적으로 예산과 재정을 검토하는 정부기관인 OBR은 이날 경제 성장률 조정을 발표하면서 "이 보고서를 마무리하는 시점에 고조되고 있는 중동 분쟁은 세계, 또한 영국 경제에 매우 큰 충격을 줄 수 있다"고 지적했습니다.OBR은 올해 영국 국내총생산(GDP)이 지난해보다 1.1% 증가할 것으로 예상했습니다.지난해 가을 전망치 1.4%에서 낮춘 것입니다.이에 따라 2027년과 2028년 전망치는 각각 1.6%로 0.1%포인트씩 상향 조정됐습니다.레이철 리브스 재무장관은 이날 의회 연설에서 봄 재정계획을 발표하면서 중동 분쟁을 언급하면서 재정 안정의 중요성을 강조했습니다.그는 "지난 며칠간 이란과 중동에서 벌어진 분쟁으로 훨씬 더 불확실해진 세계에서 정부의 경제 계획은 훨씬 더 중요해졌다"며 "불확실성을 뚫고 나아갈 경로를 설정하고 충격에서 경제를 지키며 국경 밖의 불안으로부터 각 가정을 보호하는 게 나와 정부의 책임"이라고 말했습니다.리브스 장관은 영국의 재정 여유분이 2030년까지 236억 파운드, 약 46조 6천억 원으로, 지난해 가을 예산안 당시 217억 파운드, 약 42조 8천억 원보다 늘어날 것으로 예상된다고 밝혔습니다.영국의 올해 소비자물가 상승률은 2.3%로 전망돼, 지난해 가을 전망치 2.5%보다 낮아졌습니다.그러나 이 같은 경제·재정 분석과 전망은 미국과 이스라엘의 이란 공습과 이란의 반격에 따른 최근 며칠간의 중동 전쟁이 반영되지 않아 앞으로 상당한 변동이 예상됩니다.에너지 비용 폭등 경고가 이어지는 만큼, 영국에서도 기준금리 인하 관측이 빠르게 줄고 있습니다.앞서 영국 중앙은행 잉글랜드은행(BOE)은 지난달 기준금리를 연 3.75%로 동결하면서도 향후 추가 금리 인하가 가능하다는 신호를 보냈습니다.로이터통신에 따르면 이날 영국 국채 2년물 금리는 3.80%로, 전장보다 0.15%포인트 급등했습니다.이란 공습 전인 지난달 27일에는 금리 선물 시장에 이번 달 BOE가 금리를 0.25%포인트 내릴 가능성이 90%로 반영됐지만, 이날 20%로 떨어졌습니다.로한 카나 바클리스 유럽 금리 전략 책임자는 "투자자들이 2022년 (우크라이나 전쟁 발발에 따른) 에너지 쇼크 당시 행태로 돌아가고 있다"고 지적했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)