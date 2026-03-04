독일 극우당 "전쟁 대통령 될 건가"…트럼프 비판

▲ 도널드 트럼프 미국 대통령

극우 성향 독일대안당(AfD) 대표가 미국의 이란 공습을 두고 "전쟁 대통령이 될 거냐"며 도널드 트럼프 미국 대통령을 비판했습니다.티노 크루팔라 AfD 공동대표는 현지시간 3일 ntv 방송에 출연해 "트럼프는 평화 대통령으로 시작했다. 결국 전쟁 대통령으로 끝날 것"이라며 "그러길 원한다면 유권자들에게도 설명해야 한다. 특히 이번 공격과 전쟁 수행이 성공하지 못한다면 더 그렇다"고 말했습니다.그는 미국과 이스라엘의 공습 첫날인 지난달 28일 이란 초등학교 폭격으로 최소 165명이 숨진 사실을 언급하며 "외과수술식 전쟁 수행 방식에 의문을 제기할 수밖에 없다"고 지적했습니다.AfD를 비롯한 유럽 극우 내지 강경 우파 정당이 트럼프 대통령을 직접 비판한 것은 드문 일로 평가받습니다.이민정책 등에 뜻을 같이하며 정치적으로 지원받고 있기 때문입니다.특히 AfD는 국내 정치권에서 논의되는 정당해산이 현실화할 경우에 대비해 공화당을 비롯한 미국 보수 진영 인사들과 친분을 쌓는 데 공들여 왔습니다.AfD는 공습 첫날 성명에서 "민간인과 민간 인프라를 보호하고 국제법을 반드시 준수해야 한다"며 미국·이스라엘과 이란 양측에 자제를 촉구했습니다.그러나 전쟁이 장기화할 경우 경제적 충격은 물론 피란민이 대거 밀려들 가능성마저 제기되면서, 미국에 비판적 입장으로 선회한 것으로 보입니다.크루팔라 대표는 이날 중동산 에너지 공급 차질로 인한 가격 급등과 난민 문제를 언급하면서 "독일 경제와 국민에게 영향을 미칠 것"이라고 말했습니다.이스라엘의 최우방을 자처하는 독일 연방정부는 "물라(이슬람 성직자) 정권은 수십 년 동안 이란 국민을 억압한 테러 정권"이라며 이란 정권 교체를 목표로 삼는 군사작전에 사실상 찬성하는 입장입니다.그러나 여론은 반대쪽으로 기울어 있습니다.지난 2일 여론조사기관 포르자 설문에서 미국과 이스라엘의 공격이 옳다는 응답이 29％, 잘못됐다는 시민이 57％였습니다.독일의 군사적 개입에 찬성한다는 답변은 13％에 그쳤습니다.