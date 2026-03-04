뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

"큰 파도 아직" 지상군 투입 압박…중동 내 미국민 대피령

김민표 기자
작성 2026.03.04 00:35 조회수
PIP 닫기
<앵커>

미국이 이란에 대한 공격의 고삐를 늦추지 않고 있는 가운데 트럼프 대통령이 큰 파도는 아직 오지 않았다며 지상군 투입 가능성까지 내비쳤습니다. 중동지역 14개 나라에 있는 미국인에게는 대피령이 내려졌습니다.

김민표 기자가 보도합니다.

<기자>

중동 지역을 총괄하는 미 중부사령부가 공개한 동영상입니다.

바다에 떠 있는 군함을 미사일로 타격하는 10초 분량입니다.

중부사령부는 오만만에 있던 이란 함정 11척을 모두 격침해 지금은 1척도 남아 있지 않다고 밝혔습니다.

공격 기간을 4주 정도로 예상하던 트럼프 대통령은 얼마든지 그 이상도 가능하다고 밝혔습니다.

[도널드 트럼프/미국 대통령 : 작전 기간을 4~5주 예상했지만, 그보다 훨씬 더 오래 갈 수 있는 능력이 있습니다.]

CNN 기자에게는 '큰 파도는 아직 오지 않았다'며 더 강한 공격이 임박했다고 말했습니다.

[제이크 태퍼/CNN 기자 (트럼프 대통령과 통화) : 트럼프 대통령은 '아직 강하게 몰아붙이지도 않았다. 큰 파도는 일어나지도 않았다. 곧 들이닥칠 것이다'라고 말했습니다.]

루비오 국무장관도 다음 단계는 이란에게 훨씬 더 고통스러울 것이라고 경고했습니다.

[마크 루비오/미국 국무장관 : 미군의 가장 강력한 타격은 시작되지 않았습니다. 다음 단계는 지금보다 훨씬 가혹한 공세가 될 것입니다.]

트럼프 대통령은 한발 더 나아가 자신은 지상군 투입을 주저하는 두려움이 없다면서 지상군 투입 가능성까지 열어놨습니다.

핵무기 제거 등 목표 달성 때까지 전쟁을 계속하겠다는 뜻을 내비친 것입니다.

미국 정부는 이란과 이스라엘, 걸프 지역 국가 등 중동 체류 미국인에게 즉각 출국하라며 대피령을 내렸습니다.

CNN은 고위 당국자를 인용해 미국이 24시간 안에 이란 공격을 크게 늘리기 위해 준비하고 있다고 보도했습니다.

(영상편집 : 김종미, 화면출처 : 미군 중부사령부 SNS)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
글로벌은 SBS
김민표 기자 사진
김민표 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지