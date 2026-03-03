'아부달라 골대' 강원, ACLE 16강 1차전서 마치다와 무승부

▲ 강원 아부달라(맨 앞).

프로축구 K리그1 강원FC가 아시아축구연맹(AFC) 챔피언스리그 엘리트(ACLE) 16강 첫 경기에서 마치다 젤비아(일본)와 승부를 가리지 못했습니다.강원은 오늘(3일) 춘천 송암스포츠타운에서 열린 2025-2026 ACLE 16강 1차전 홈 경기에서 마치다와 0대 0으로 비겼습니다.ACLE 16강전은 홈 앤드 어웨이 방식으로 치러지며, 합산 점수가 높은 승자가 8강행 티켓을 손에 넣습니다.강원은 10일 마치다 원정 2차전에서 승리해야 8강에 오를 수 있습니다.8강부터는 사우디아라비아에서 단판 토너먼트로 우승팀을 가리는 '파이널 스테이지'를 펼칩니다.강원은 창단 이후 처음으로 아시아 클럽대항전에 출전해 16강까지 올랐습니다.동·서아시아 지역으로 나눠 치른 리그 스테이지에서 승점 9(2승 3무 3패)를 쌓은 강원은 승점과 골 득실까지 같은 울산 HD에 다득점에서 앞서며 동아시아 8위로 16강행 막차를 탔습니다.반면 마치다는 승점 17(5승 2무 1패)로 동아시아 지역 1위를 차지하고 16강에 진출했습니다.강원은 마치다와 지난해 11월 리그 스테이지 5차전 홈 경기에서 맞붙었는데, 당시에는 1대 3으로 졌습니다.8강으로 가는 길목에서 마치다를 다시 만난 강원은 전반에 조심스러운 경기 운영을 하며 상대 공격을 받아냈습니다.마치다는 전반 13분 짧은 코너킥에 이은 크로스에 페널티지역 중앙에 있던 나상호가 오른발 발리슛을 시도했으나 골문을 벗어났습니다.전반 20분에는 코너킥 기회에서 오카무라 다이하치의 헤딩슛이 강원 골키퍼 박청효에게 잡혔습니다.강원은 전반 중반 이후 공 점유 시간을 늘려가며 상대 골문을 노렸으나 제대로 된 슈팅 기회로 이어가지는 못했습니다.전반 44분 마치다의 프리킥 때 공중볼 경합 후 골문 왼쪽으로 떨어진 공을 호타카 나카무라가 왼발로 슈팅 했으나 박청효의 선방에 걸렸습니다.전반에 두 팀 모두 5개의 슈팅을 시도했는데, 유효 슈팅은 마치다가 2개를 기록한 반면 강원은 하나도 없었습니다.후반에도 경기 흐름이 달라지지 않자 마치다가 후반 14분 나상호 등을 교체하면서 먼저 변화를 줬습니다.그러자 정경호 강원 감독도 1분 뒤 박상혁을 빼고 아부달라를 투입했고, 후반 26분에는 고영준과 모재현을 김대원과 강윤구로 바꿔 공격진을 새로 꾸렸습니다.강원은 후반 36분 상대 뒤 공간을 찌른 이기혁의 긴 패스를 아부달라가 골 지역 왼쪽으로 쇄도하며 이어받아 왼발로 슈팅했으나 허공을 갈라 아쉬움을 삼켰습니다.곧바로 송준석과 서민우가 빠지고 김도현과 이유현이 투입된 직후인 후반 37분엔 아부달라가 페널티아크 부근에서 시도한 오른발 슛도 골문을 벗어났습니다.아부달라가 후반 43분 페널티 아크에서 오른발로 슈팅한 공은 골키퍼 손을 스쳐 골대를 맞고 나오면서 결국 이날 경기는 무승부로 끝났습니다.(사진=한국프로축구연맹 제공, 연합뉴스)