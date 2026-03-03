뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

IAEA "이란 나탄즈 핵시설 입구 건물 최근 공격받아"

한성희 기자
작성 2026.03.03 21:15 조회수
IAEA "이란 나탄즈 핵시설 입구 건물 최근 공격받아"
▲ 이란 나탄즈 핵 시설

국제원자력기구(IAEA)는 이란 나탄즈 핵시설이 최근 공격받았다고 현지시간 3일 밝혔습니다.

IAEA는 이날 "가용한 최신 위성 사진을 토대로 이란의 나탄즈 지하 우라늄 농축 시설 입구 건물에 최근 어느 정도 피해가 있음을 확인할 수 있었다"고 엑스(X·옛 트위터)에 적었습니다.

이어 "방사능 영향은 예상되지 않는다"며 "이미 지난해 6월 분쟁 당시 심각한 타격을 입은 농축시설 자체에는 추가적인 영향이 감지되지 않았다"고 덧붙였습니다.

앞서 모하마드 에슬라미 이란 부통령 겸 원자력청(AEOI) 청장은 라파엘 그로시 사무총장에게 보낸 서한에서 1일 미국과 이스라엘이 나탄즈 핵시설을 2차례 공습했다며 국제법 위반을 주장했습니다.

하지만 그로시 사무총장은 다음 날 오스트리아 빈에서 열린 IAEA 이사회에서 이란에 있는 어떠한 핵시설도 미국과 이스라엘의 공격을 받은 징후가 없다고 반박했습니다.

앞서 미국은 지난해 6월 포르도와 나탄즈, 이스파한 등 이란의 주요 핵시설을 벙커버스터 폭탄 등으로 공습했습니다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 당시 이들 시설에 대해 "완전히 파괴됐다"고 주장했었습니다.

트럼프 대통령은 지난달 28일 이란에 대한 타격을 개시하며 이란의 핵프로그램 중단과 핵무기 보유 저지를 공격 명분으로 들었습니다.

(사진 = AP, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
글로벌은 SBS
한성희 기자 사진
한성희 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지