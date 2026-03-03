IAEA "이란 나탄즈 핵시설 입구 건물 최근 공격받아"

▲ 이란 나탄즈 핵 시설

국제원자력기구(IAEA)는 이란 나탄즈 핵시설이 최근 공격받았다고 현지시간 3일 밝혔습니다.IAEA는 이날 "가용한 최신 위성 사진을 토대로 이란의 나탄즈 지하 우라늄 농축 시설 입구 건물에 최근 어느 정도 피해가 있음을 확인할 수 있었다"고 엑스(X·옛 트위터)에 적었습니다.이어 "방사능 영향은 예상되지 않는다"며 "이미 지난해 6월 분쟁 당시 심각한 타격을 입은 농축시설 자체에는 추가적인 영향이 감지되지 않았다"고 덧붙였습니다.앞서 모하마드 에슬라미 이란 부통령 겸 원자력청(AEOI) 청장은 라파엘 그로시 사무총장에게 보낸 서한에서 1일 미국과 이스라엘이 나탄즈 핵시설을 2차례 공습했다며 국제법 위반을 주장했습니다.하지만 그로시 사무총장은 다음 날 오스트리아 빈에서 열린 IAEA 이사회에서 이란에 있는 어떠한 핵시설도 미국과 이스라엘의 공격을 받은 징후가 없다고 반박했습니다.앞서 미국은 지난해 6월 포르도와 나탄즈, 이스파한 등 이란의 주요 핵시설을 벙커버스터 폭탄 등으로 공습했습니다.도널드 트럼프 미국 대통령은 당시 이들 시설에 대해 "완전히 파괴됐다"고 주장했었습니다.트럼프 대통령은 지난달 28일 이란에 대한 타격을 개시하며 이란의 핵프로그램 중단과 핵무기 보유 저지를 공격 명분으로 들었습니다.(사진 = AP, 연합뉴스)