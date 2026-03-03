이 대통령 "한-필리핀, 최적의 원전 협력 파트너로 자리매김할 것"

▲ 이재명 대통령과 페르디난드 마르코스 필리핀 대통령이 3일 필리핀 마닐라 말라카냥궁에서 정상회담에 앞서 악수하고 있다.

이재명 대통령이 한국과 필리핀이 '최적의 원전협력 파트너'로 자리매김할 것이라며, 실질적인 협력을 강화해 나가겠다고 밝혔습니다.필리핀을 국빈 방문 중인 이 대통령은 오늘(3일), 마닐라 말라카냥궁에서 페르디난드 로무알데스 마르코스 주니어 대통령과의 정상회담 이후 공동언론발표에서 이와 같은 내용을 밝혔습니다.이 대통령은 "'필리핀 바탄원전 재개 타당성 조사'결과 및 '신규 원전 사업 도입 협력 MOU'를 기초로,양국은 최적의 원전협력 파트너로 자리매김하게 될 것"이라고 강조했습니다.필리핀 바탄 원전은 1976년 착공했으나 이후 건설이 중단됐으며, 필리핀 정부는 2022년 고질적 전력난 해결을 위해 바탄 원전 건설을 재추진하기로 한 바 있습니다.핵심광물 공급망 협력 확대도 언급했습니다. 이 대통령은 "한국은 첨단기술을, 필리핀은 풍부한 광물 자원을 보유하고 있다는 점에서 이상적인 파트너"라며 "이번 '핵심광물 협력 MOU'에 기반해 핵심광물 공급망 협력을 확대하기로 했다"고 전했습니다.이 대통령은 또, "양국이 선박 건조량 기준 세계 2위(한국)와 4위(필리핀)를 차지하고 있다는 점을 거론하며 "양국이 힘을 모으면 공동 성장의 시너지를 낼 수 있을 것"이라고 전망했습니다.우리 방산기업의 필리핀 군 현대화 사업에 적극 참여하는 것도 지원하겠다고 밝혔습니다. 이 대통령은 "특히, 양국 간의 '방산물자 조달 관련 시행약정'에 기초해, 우리 방산기업이 필리핀군 현대화 사업에 적극 참여하도록 함께 지원하겠다"고 말했습니다.양국 간 문화교류와 관련, "마르코스 대통령님은 필리핀에 거주하는 우리 국민의 생명과 안전을 위해 최선을 다하겠다고 하셨다"며 "저도 한국 내 필리핀 노동자의 안전과 다문화 가정의 안정적 정착에 관심을 기울일 것"이라고 소개했습니다.(사진=연합뉴스)