외교 2차관 "중동 항공편 취소에 귀국길 막혀…최적 방안 모색"

김아영 기자
외교 2차관 "중동 항공편 취소에 귀국길 막혀…최적 방안 모색"
▲ 김진아 외교부 제2차관이 3일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 국무회의에서 보고하고 있다

김진아 외교부 2차관은 오늘(3일) "많은 국민이 중동 지역 영공 폐쇄와 항공편 취소로 귀국 편이 막혀 어려움을 겪고 있다"며 "공관이 관계부처와 함께 현지 상황을 계속 모니터링하면서 최적의 귀국 방안을 적극적으로 모색하고 있다"고 밝혔습니다.

김 차관은 정부서울청사에서 김민석 국무총리 주재로 진행된 중동 상황점검 관계부처 회의 이후 합동브리핑에서 "현재까지 확인된 우리 국민 피해는 없다"면서 이같이 말했습니다.

그는 "이미 몇 개 국가에서는 공관 지원 하에 대피가 이어지고 있다"며 "구체적인 내용은 우리 국민의 안전한 대피가 최종적으로 확인되는 대로 공유해 드리겠다"고 설명했습니다.

김 차관은 정부가 비상 대응 체제를 가동하고 있으며, 재외공관과 현지에 파견된 신속대응팀을 통해 영사 조력을 제공하고 있다고 전했습니다.

외교부도 재외국민보호대책본부를 중심으로 매일 중동지역 주요 공관과 상시 소통하고 있습니다.

미국과 이스라엘은 지난달 28일 이란을 공격하기 시작했고, 이란은 이스라엘뿐 아니라 역내 미군기지 소재 국가들을 대상으로 보복 공격을 이어가고 있습니다.

(사진=연합뉴스)
