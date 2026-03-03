트럼프 "미-영 관계 예전 같지 않아"…스타머와 최대 균열

▲ 체커스에서 공동 기자회견 하는 트럼프 대통령과 스타머 총리

도널드 트럼프 미국 대통령이 이란 공습에 영국군 기지를 적극적으로 제공하지 않은 키어 스타머 영국 총리를 거듭 겨냥하며 두 정부 간 균열이 커지고 있습니다.현지시간 3일 영국 대중지 더선은 트럼프 대통령이 이 신문과 전화 인터뷰에서 "(미영 관계는) 역대 가장 견고한 관계였다"며 "이제 우리는 유럽 다른 국가들과 아주 강한 관계다"고 말했다고 보도했습니다.매체는 트럼프 대통령이 한때 가장 굳건하다고 믿었던 미·영간 '특별한 관계'가 이토록 큰 위험에 처하리라곤 생각하지 못했다는 취지로 말했고, 그가 높이 평가한 다른 국가는 프랑스와 독일이라고 전했습니다.'특별한 관계'는 제2차 세계대전 직후인 1946년 윈스턴 처칠이 혈맹과 같은 양국 관계를 지칭한 표현입니다.트럼프 대통령은 또 스타머 총리를 향해 "그는 썩 도움 되지 않았다"고 직격하면서, "그럴 거라곤 생각도 못 했다. 영국에서 그런 걸 보리라고는 정말 몰랐다. 관계가 분명히 예전 같지 않다는 데 매우 슬프다"고 말했다고도 전해졌습니다.이란 공습 이전부터 미국은 차고스제도의 디에고가르시아 기지와 글로스터셔 페어퍼드 공군기지를 사용하기를 바랐지만, 스타머 정부는 국제법 위반을 들어 이를 승인하지 않았습니다.미국의 공습 이후에는 이란의 반격에 대한 방어 작전에는 전투기를 띄웠고 이란 미사일 발사 원점에 대한 '방어적' 작전에 영국군 기지를 내주기로 했습니다.미국의 이란 선제공격에는 반대하고 이란이 중동 다른 지역에 보복 공습하는 것에만 대응한 것입니다.스타머 총리는 지난 2일 하원에서도 "우리 정부는 상공으로부터(공습을 통한) 정권 교체의 가능성을 믿지 않는다"고 밝혔습니다.선제 공습에 영국군 기지를 내주지 않은 결정과 관련해서는 "우리 모두 이라크전의 실수를 기억한다"고 설명했습니다.노동당 토니 블레어 정부는 최우방국과 동맹 관계, 국제법상 정당성, 당내·국내 반대 여론 사이에서 큰 갈등을 겪은 끝에 이라크전 참전을 결정했습니다.그러면서도 스타머 총리는 "이란의 충격적인 대응은 우리 국민, 우리 국익, 우리 동맹국들에 대한 위협"이라고 했습니다.스타머 총리로서는 그간 중도화 전략으로 진보층 지지 기반이 크게 흔들려 위기를 맞은 가운데 취임 후 최대 성과로 꼽히는 트럼프 정부와 원만한 관계가 훼손될 수 있는 딜레마 끝에 내린 선택입니다.BBC 방송은 일단 노동당 하원의원들은 전반적으로 스타머 총리의 판단에 수긍하는 분위기지만, 스타머 총리는 좌우 양쪽의 비판에 직면했다고 전했습니다.제1야당 보수당과 우익 영국개혁당은 정부가 미국·이스라엘을 훨씬 더 명시적으로 지원했어야 한다고 지적합니다.데이비드 울프선 보수당 예비내각 법무장관은 엑스(X·옛 트위터)에서 "국제법은 이란과 같은 폭압적이고 독재적인 정권을 필요 시 끝낼 수 있는 메커니즘을 제공해야 한다"고 주장했습니다.중도 성향의 원내 제3당 자유민주당과 좌파 녹색당, 중도좌파 스코틀랜드국민당(SNP)은 당별로 정도에 차이는 있지만 트럼프 대통령에게 좀 더 비판적입니다.잭 폴란스키 녹색당 대표는 BBC와 인터뷰에서 "총리가 트럼프에 맞서 영국이 자립하도록 하는 데 이토록 무능하다는 게 놀랍다"고 비판했습니다.여론조사업체 유고브가 3일 영국 성인 4천132명을 대상으로 미국의 대이란 군사작전을 물은 결과 49%가 반대하고 28%는 지지했습니다.미국에 영국 공군기지를 사용해 이란 미사일 기지를 공격하도록 허용한 영국 정부의 결정에 대한 문항에도 50%가 반대, 32%가 지지했습니다.영국이 이란 사태에서 거리를 두기를 바라는 사람이 더 많다는 뜻입니다.(사진=AP, 연합뉴스)