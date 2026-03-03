중동 전쟁발 '난민 위기' 재연 우려에 유럽 긴장

▲ 폭발 연기 피어오르는 이란 수도 테헤란

미국·이스라엘과 이란 간 무력 충돌이 현지시간 3일 나흘째에 접어들며 중동 곳곳으로 번지자 유럽이 긴장하고 있습니다.중동 불안정은 곧바로 피란민 양산 사태로 이어질 수 있고, 이들 난민의 상당수는 지리적으로 가까운 유럽으로 몰릴 수밖에 없기 때문입니다.유럽은 2015년 시리아 내전 격화로 촉발된 대규모 난민 유입으로 몸살을 앓은 전력이 있는 터라, 이번 전쟁이 자칫 또 다른 난민 위기를 부를 가능성에 촉각을 곤두세우고 있습니다.시리아 내전이 격화된 2015년 이래 유럽 국가들이 수용한 시리아 난민은 약 170만 명입니다.독일 등 일부 국가는 당초 시리아 난민을 환대했으나 난민 수용에 따른 재정 부담, 사회 통합 문제 등으로 점차 반난민 정서가 고조되며 유럽 각국에서 극우 정당들의 세력 확장으로 이어졌습니다.이란의 경우 인구가 9천만 명에 달해 내전 초기 시리아 인구 3천만 명의 3배입니다.이란에 거주하는 아프가니스탄 난민도 수백만 명으로 추산됩니다.이런 까닭에 일각에서는 이란의 불안정이 심화하면 2015년 난민 사태를 뛰어넘는 수백만 명의 난민이 유럽으로 몰릴 것으로 관측합니다.추후 무력 충돌이 잦아든다 해도 이미 서방의 오랜 제재로 심각해진 이란의 경제난과 안보 환경은 장기적으로 더욱 악화할 것으로 전망됩니다.이 경우 수백만이 더 나은 삶을 찾아 떠날 가능성이 있고, 이들의 행선지는 현실적으로 유럽이 될 가능성이 큽니다.이란에서는 고물가와 실업률 급등 속에 중산층이 빠르게 줄며 이미 인구의 3분의 1가량이 경제적 취약층으로 분류되는 상황입니다.유엔난민기구(UNHCR)는 이란 인구의 10%만 이주를 선택하더라도 이는 금세기 최대 난민 이동과 견줄 수 있고, 이란 인구의 4분의 1이 고국을 등진다면 전 세계 난민 인구가 최대 75% 이상 증가할 것이라고 지적했습니다.마그누스 브루너 유럽연합(EU) 이민 담당 집행위원은 2일 "이란의 외부 국경에서 대규모 이주민 발생 징후는 아직 보이지 않고 있다"면서도 "상황을 지켜보고 있으며 중동의 파트너 국가, 국제기구와 긴밀히 접촉하며 대비하고 있다"고 말했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)