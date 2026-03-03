뉴스
[D리포트] 강원 산간 60cm 넘는 폭설…산불 걱정 사라져

조재근 기자
작성 2026.03.03
40cm 넘게 눈이 내린 대관령 주변 마을 아침부터 눈과의 전쟁이 벌어졌습니다.

중장비는 물론 소형 장비와 트랙터까지 동원해 도로와 주차장에 쌓인 눈을 치웁니다.

좁은 인도와 골목길은 눈삽으로 치워 나갑니다.

[이중성/마을 주민 : 아침부터 계속 치웠어요 식전부터. 아침 식전부터 일어나가지고 계속 치우고 지금은 이제 가게 와서 치우는 중이니까]

골목과 도로변 곳곳에는 미처 눈을 치우지 못해 차들이 갇혀 있습니다.

도로변에 쌓여 있는 눈무더기입니다. 이렇게 손으로 치워봐야 주차된 차량인 것을 확인할 수 있습니다."

길을 내지 못해 지각 사태가 속출했고

[전상희/마을 주민 : 아침 8시에 가야 하는데 제설차가 이제 왔거든요. (늦으셨네요?) 지금 어르신들이 다 기다리고 전화 와요.]

눈에 갇힌 차를 빼기 위해 견인차까지 동원하기도 합니다.

[김영일/마을 주민 : 눈이 많이 쌓였으니까 넘어서지 못하고 차가 못 나가는 거죠. (그래서 지금?) 네 견인 차 불러가지고... 막 이런 경우는 대관령이 흔하지만 많이 왔네요.]

강원 산지에는 대설 특보 속에 향로봉과 진부령에 60cm 넘는 눈이 내렸고, 구룡령과 삽당령 등에도 50cm 안팎의 적설을 기록했습니다.

폭설이 내린 산지와 달리 동해안에는 10~60, 많게는 120mm의 비가 내려 극심했던 겨울 가뭄이 해소됐습니다.

강원 산지에는 오늘(3일)밤까지 최고 10cm의 눈이 더 내릴 것으로 예보돼 눈 피해가 없도록 대비가 필요합니다.

(취재 : 조재근, 영상취재 : 김대철, 영상편집 : 박진훈, 제작 : 디지털뉴스부)
