뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

교복 입고 만난 '설상'·'빙판'의 영웅

배정훈 기자
작성 2026.03.03 21:39 조회수
PIP 닫기
설원과 은반을 누비던 올림픽 영웅들이 오늘(3일)은 교복을 입고 만났습니다.

17살, 같은 반 친구 사이인 스노보드 최가온 선수와 피겨 신지아 선수의 개학날 모습 보시죠.

최가온과 신지아는 같은 학교, 같은 반 친구지만, 각자 훈련과 대회 일정 때문에 좀처럼 만나지 못했는데요.

[신지아/피겨 국가대표 (지난달) : (가온이랑) 친해질 수 있으면 좋을 것 같아요.]

개학을 맞아 보드복과 피겨복 대신 교복을 입고 인사를 나눴습니다.

[최가온/스노보드 국가대표 : 교복 입으니까 쑥스러워요.]

처음에는 다소 낯설어하던 둘은, 이내 웃음꽃을 피웠고, 뜨거운 응원을 보내 준 반 친구들과 기념 촬영도 하며,

[최가온/스노보드 국가대표 : 새벽 내내 친구들이 같이 울면서 응원해 줘서 진짜 너무 행복했어요. 다 눈이 부어 있어서 많이 못생겨졌더라고요.]

[신지아/피겨 국가대표 : 네가 제일 빛났고 예뻤다고 연락을 받아서 너무 고마웠어요.]

올림픽 영웅이 아닌 17살 고등학생으로, 의미 있는 시간을 함께했습니다.

(영상취재 : 황인석, 영상편집 : 박기덕, 디자인 : 황세연)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
배정훈 기자 사진
배정훈 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지