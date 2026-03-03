뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

공천헌금 1억 혐의 강선우·김경 구속 기로…밤늦게 결정

신용일 기자
작성 2026.03.03 21:15 조회수
PIP 닫기
<앵커>

공천헌금 1억 원을 주고받은 혐의를 받는 김경 전 서울시의원과 무소속 강선우 의원의 구속 전 피의자 심문이 법원에서 열렸습니다. 법원 취재기자 연결합니다.

신용일 기자, 두 사람에 대한 영장 심사는 모두 끝났습니까?

<기자>

네, 서울중앙지법에서 오늘(3일) 오후 2시 반부터 시작된 무소속 강선우 의원에 대한 구속 전 피의자 심문은 저녁 7시쯤 종료됐습니다.

지난 2022년 지방선거를 앞두고 김경 전 서울시의원으로부터 1억 원을 받았단 혐의인데, 강 의원은 법정에 들어가기 전에 국민께 죄송하다며 고개를 숙였습니다.

[강선우/무소속 의원 : 이런 일로 국민께 심려를 끼쳐 드려 다시 한번 죄송하다는 말씀 올립니다. 법정에서 성실하게 소명 드리도록 하겠습니다.]

앞서 오전 10시에는 김경 전 서울시의원에 대한 구속심사도 열렸는데, 약 2시간 반 만에 종료됐습니다.

김 전 시의원은 법정에서 나가면서 취재진 질문에는 아무런 대답도 하지 않았습니다.

<앵커>

이번 심사의 핵심 쟁점은 무엇이었는지, 또 구속 여부는 언제쯤 결정되는지도 전해주시죠.

<기자>

강 의원과 김 전 시의원의 입장이 상반된 만큼, 재판부는 증거 관계를 엄밀히 따져 구속 여부를 결정할 걸로 보입니다.

김 전 시의원은 강 의원 측에서 먼저 돈을 요구해, 지난 2022년 1월 강 의원에게 1억 원을 담은 쇼핑백을 건넸다고 주장하는 반면, 강 의원은 쇼핑백 안에 돈이 있는지 몰랐고, 알게 된 뒤엔 보좌진에게 반환을 지시했다, 이렇게 맞서고 있습니다.

오늘 심사에선 강 의원의 지역 사무실 컴퓨터 운영체제가 재설치된 점 등과, 김 전 시의원이 수사 초기 메신저 내용을 삭제한 점 등 증거 인멸 의혹을 둘러싼 검찰과 양측의 공방도 이어졌습니다.

두 사람의 구속 여부는 밤늦게 나올 걸로 보입니다.

(현장진행 : 임우식, 영상취재 : 이상학, 영상편집 : 김윤성)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
신용일 기자 사진
신용일 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지