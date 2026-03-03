공천헌금 1억 혐의 강선우·김경 구속 기로…밤늦게 결정

<앵커>



공천헌금 1억 원을 주고받은 혐의를 받는 김경 전 서울시의원과 무소속 강선우 의원의 구속 전 피의자 심문이 법원에서 열렸습니다. 법원 취재기자 연결합니다.



신용일 기자, 두 사람에 대한 영장 심사는 모두 끝났습니까?



<기자>



네, 서울중앙지법에서 오늘(3일) 오후 2시 반부터 시작된 무소속 강선우 의원에 대한 구속 전 피의자 심문은 저녁 7시쯤 종료됐습니다.



지난 2022년 지방선거를 앞두고 김경 전 서울시의원으로부터 1억 원을 받았단 혐의인데, 강 의원은 법정에 들어가기 전에 국민께 죄송하다며 고개를 숙였습니다.



[강선우/무소속 의원 : 이런 일로 국민께 심려를 끼쳐 드려 다시 한번 죄송하다는 말씀 올립니다. 법정에서 성실하게 소명 드리도록 하겠습니다.]



앞서 오전 10시에는 김경 전 서울시의원에 대한 구속심사도 열렸는데, 약 2시간 반 만에 종료됐습니다.



김 전 시의원은 법정에서 나가면서 취재진 질문에는 아무런 대답도 하지 않았습니다.



<앵커>



이번 심사의 핵심 쟁점은 무엇이었는지, 또 구속 여부는 언제쯤 결정되는지도 전해주시죠.



<기자>



강 의원과 김 전 시의원의 입장이 상반된 만큼, 재판부는 증거 관계를 엄밀히 따져 구속 여부를 결정할 걸로 보입니다.



김 전 시의원은 강 의원 측에서 먼저 돈을 요구해, 지난 2022년 1월 강 의원에게 1억 원을 담은 쇼핑백을 건넸다고 주장하는 반면, 강 의원은 쇼핑백 안에 돈이 있는지 몰랐고, 알게 된 뒤엔 보좌진에게 반환을 지시했다, 이렇게 맞서고 있습니다.



오늘 심사에선 강 의원의 지역 사무실 컴퓨터 운영체제가 재설치된 점 등과, 김 전 시의원이 수사 초기 메신저 내용을 삭제한 점 등 증거 인멸 의혹을 둘러싼 검찰과 양측의 공방도 이어졌습니다.



두 사람의 구속 여부는 밤늦게 나올 걸로 보입니다.



(현장진행 : 임우식, 영상취재 : 이상학, 영상편집 : 김윤성)