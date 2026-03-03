한-필리핀 정상회담 "방산·원전 다양한 분야 협력 강화"

<앵커>



이재명 대통령이 싱가포르에 이어 오늘(3일) 필리핀을 국빈으로 방문해 정상회담을 했습니다. 양국 정상은 통상과 방산, 원전, 광물 등 다양한 분야에서 협력을 강화하기로 했습니다.



필리핀 마닐라에서 강민우 기자가 보도합니다.



<기자>



싱가포르 방문 일정을 마친 이재명 대통령은 오늘로 우리나라와 수교 77주년을 맞은 필리핀을 국빈 방문했습니다.



이 대통령은 필리핀의 대표적인 독립운동가 호세 리잘 기념비에 헌화했고, 우리 민요 '아리랑'을 부르는 필리핀 합창단의 환영을 받았습니다.



[아리랑, 아리랑.]



이 대통령과 마르코스 대통령은 한국과 필리핀의 전략적 동반자 관계를 더욱 미래 지향적으로 가져가자는 데 정상회담을 통해 뜻을 함께했습니다.



[이재명 대통령 : 인공지능과 디지털, 친환경 에너지, 조선, 문화산업 등 우리 양국이 함께할 미래 유망 분야가 활짝 펼쳐지고 있습니다.]



[페르디난드 마르코스 주니어/필리핀 대통령 : 양국 관계는 오랜 역사에 기반해 왔습니다. 오늘의 만남을 통해서 상호 존중, 이해 그리고 협력이라는 공동 가치를 더욱 증진해 나가길 기대합니다.]



양국은 한국 방위 산업 기업이 필리핀군 현대화 사업에 적극적으로 참여하게 하고, 필리핀의 신규 원전 사업이나 조선 산업, 핵심 광물 개발, 인공지능 등 미래 유망 분야의 양국 협력도 확대하는 MOU 등을 맺을 예정입니다.



또, 한국전쟁에 아시아에서 가장 먼저, 가장 많은 군대를 보낸 국가가 필리핀인 만큼 참전용사와 유가족 등을 대상으로 한 예우와 지원을 강화하기로 했습니다.



이재명 대통령은 내일, 한국전쟁 참전용사와 후손들을 만난 뒤, 한-필리핀 기업들이 한데 모이는 비즈니스 포럼에 참석합니다.



(영상취재 : 정상보, 영상편집 : 유미라)