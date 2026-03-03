현지 우리 국민 일부 안전지역 대피…"군수송기도 검토"

<앵커>



중동 지역에 있는 우리 국민 중 일부는 현지 대사관들의 협조를 받으면서 안전 지역으로 대피하고 있습니다. 정부는 요청이 있다면 군 수송기의 투입도 검토하기로 했습니다.



이 내용은 김혜영 기자가 전하겠습니다.



<기자>



중동 지역에서 폭격 피해 등이 이어지자 현지 교민 일부가 대사관 등의 협조를 받아서 안전 지역으로 이동 중인 걸로 전해졌습니다.



국가정보원은 우방국 정보기관과 협조해 이란과 이스라엘, 그리고 미군 주둔지 인근에 거주하는 우리나라 교민들이 안전하게 대피할 수 있도록 지원하고 있다고 밝혔습니다.



정부는 다만, 안전 문제를 이유로 대피 인원과 시기, 경로 등은 공개하지 않고 있습니다.



[박일/외교부 대변인 : 귀국을 희망하는 우리 국민들에 대해서는 희망 의사를 접수하고 있고요. 대피 계획에 따라서 관련 조치를….]



김민석 국무총리는 오늘(3일) 국무회의에서 재외국민 보호가 최우선 과제라며 교민 대피 대책을 철저히 준비해 달라고 당부했습니다.



[김민석/국무총리 : 외교부와 국방부는 교민들과 파병부대의 안전 확인에 만전을 기하고….]



국방부는 지원 요청이 있다면, 교민 철수를 위해 군 수송기의 투입도 검토하겠다고 밝혔는데, "다만, 아직 지원 요청은 없는 걸로 안다"고 덧붙였습니다.



외교부는 중동 13개국에 우리 국민 2만 1천여 명이 체류 중이라고 국회에 보고했습니다.



우리 정부는 이란과 이스라엘 체류 국민에 대해서 '출국 권고' 조치를 발동한 상태입니다.



아랍에미리트와 카타르, 바레인, 사우디아라비아 등 특별여행주의보가 발령된 7개국도 상황이 더 나빠지면, 정부는 '출국 권고'로 여행경보를 높일 방침입니다.



