여자하키 대표팀, 월드컵 예선 출전…인도 출국

▲ 출국에 앞서 기념 사진 촬영을 한 여자 하키 대표팀

여자 하키 국가대표 선수단이 월드컵 예선 출전을 위해 어제(2일) 인도로 출국했습니다.오는 8일부터 14일까지 인도 하이데라바드에서 열리는 2026 국제하키연맹(FIH) 여자 월드컵 예선 대회에는 8개 나라가 출전합니다.한국은 오스트리아, 영국, 이탈리아와 함께 A조에 편성됐습니다.B조는 인도, 스코틀랜드, 우루과이, 웨일스입니다.3위 안에 들면 월드컵 본선에 진출하고, 4위가 될 경우 같은 기간 칠레에서 열리는 예선 대회 4위 국가와 세계 랭킹을 비교해 더 높은 순위 나라가 본선에 나갑니다.올해 FIH 여자 월드컵 본선은 8월 14일부터 30일까지 네덜란드와 벨기에가 공동 개최합니다.4년에 한 번 열리는 FIH 여자 월드컵에서 우리나라는 1990년 3위가 가장 좋은 성적입니다.직전 대회인 2022년에는 16개 본선 진출국 가운데 13위에 올랐습니다.김용수 여자 대표팀 감독은 "짧은 기간이지만 준비는 충분히 마쳤다"며 "매 경기 결승전이라는 각오로 임하겠다"고 말했습니다.한국은 8일 오스트리아와 1차전을 치릅니다.(사진=대한하키협회 제공, 연합뉴스)