"2월 외국인 국내 주식 19조 9천억 원 순매도…역대 최대"

지난달 외국인 투자자들이 국내 주식을 역대 최대 규모로 순매도했다고 국제금융센터가 오늘(3일) 밝혔습니다.



국제금융센터에 따르면 외국인은 올해 2월 19조 9천억 원 규모의 국내 주식을 순매도했습니다.



월간 기준 최대 순유출입니다.



일일 기준으로도 역대 5위 안에 드는 순매도가 세 차례나 발생했습니다.



2월 27일 7조 1천억 원 순매도는 역대 1위였고, 5일(-5조 3천억 원)은 2위, 6일(-3조 3천억 원)은 4위 등이었습니다.



업종별로는 전기·전자에서만 21조 9조 원이 순유출됐습니다.



삼성전자(-14조 6천억 원)와 SK하이닉스(-7조 6천억 원) 두 종목에서만 22조 2천억 원이 빠져나갔습니다.



반면, 채권 시장으로는 외국인 자금이 들어왔습니다.



외국인은 2월 채권을 8조 원 순투자하며 넉 달 연속 순투자를 지속했습니다.



외국인 채권 보유 잔액은 349조 4천억 원으로 전월 대비 7조 2천억 원 증가했습니다.



국제금융센터는 외국인의 주식 순매도 배경과 관련해 "올해 들어 삼성전자가 80.6%, SK하이닉스가 63.0% 각각 상승하면서 차익 실현 유인이 확대되고, 포트폴리오 목표 비중 유지를 위한 리밸런싱(재조정) 움직임이 나타났을 가능성이 있다"고 분석했습니다.



이어 "엔비디아 실적 발표 이후 인공지능(AI) 업황 둔화 우려가 다시 부각됐고, 미국 연방준비제도(Fed)의 통화완화 기대가 후퇴했다"고 덧붙였습니다.