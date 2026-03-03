강훈식 "중동 불확실성 확대…에너지·원자재 수급 철저히 준비"

▲ 강훈식 대통령 비서실장이 3일 청와대 여민관에서 수석보좌관회의에서 발언하고 있다.

강훈식 대통령 비서실장은 미국·이스라엘과 이란 간의 교전으로 악화하는 중동 정세와 관련해 정부 부처에 "중동의 지정학적 불확실성이 확대되는 엄중한 상황 속에 국민이 안심하고 일상을 영위하도록 정부 본연의 기능을 다하라"고 지시했습니다.강 실장은 청와대에서 주재한 수석보좌관회의에서 중동 상황 장기화에 대비한 공직 기강 확립을 주문하면서 이같이 말했다고 전은수 청와대 부대변인이 서면 브리핑에서 전했습니다.강 실장은 우선 "중동 체류 교민과 방문객의 안전을 최우선으로 확보하고, 항공 통제로 고립된 국민이 조속히 귀국할 수 있도록 현지 공관을 통해 밀착 지원하라"고 당부했습니다.또 "에너지와 원자재 수급 등과 관련해 우리 기업의 비즈니스 활동에 차질이 없도록 시나리오별 대응 방안을 철저히 준비해 달라"고 주문했습니다.그러면서 "모든 공직자가 비상 상황에 걸맞은 근무 자세를 유지하고, 공직 기강을 엄격히 확립해 달라"고 말했습니다.이어 강 실장은 최근 서울 강남구 대치동 은마아파트에서 발생한 화재 사고를 언급하면서 "경제적 이익에 매몰돼 소방 시설 투자를 소홀히 하는 안전 불감증을 개선해야 한다"고 지적했습니다.강 실장은 행정안전부와 소방청 등 관계 기관을 향해 "화재 감지기 보급과 자동 확산 소화기 설치 등 초동 대응 방안을 즉시 마련하고, 스프링클러 설치 의무화를 위한 법률 개정을 조속히 추진해 더 이상의 안타까운 희생을 막아야 한다"고 강조했습니다.회의에서는 정부 신뢰도 향상 및 국민 편익 증진과 관련한 다양한 기획 과제들도 논의됐다고 전 부대변인은 전했습니다.강 실장은 이와 관련, "오늘 논의된 아이디어들이 모두 정책으로 채택되지는 않더라도 공직사회가 끊임없이 창의적인 아이디어를 낼 수 있는 풍토와 조직문화를 만드는 것이 중요하다"고 독려했습니다.(사진=청와대 제공, 연합뉴스)