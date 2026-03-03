이란 전쟁에 아시아 에너지 비상…"의존도 높은 타이완 취약"

미국·이스라엘과 이란 간 군사적 충돌이 격화하는 가운데 이란이 호르무즈 해협을 통과하는 선박에 대한 위협 수위를 높이면서 아시아 주요 경제권의 에너지 안보에 비상이 걸렸습니다.



특히 에너지 수입 의존도가 높은 타이완이 가장 취약하다는 평가가 나옵니다.



홍콩 명보는 3일 호르무즈 해협 봉쇄가 현실화할 경우 아시아 경제가 직격탄을 맞을 수 있다는 점을 거론하며 아시아 국가 중 타이완이 가장 먼저 '가스 부족' 위기에 직면할 수 있다고 분석했습니다.



호르무즈 해협은 전 세계 원유와 액화천연가스(LNG) 물동량의 약 20%가 통과하는 전략 요충지로, 중동산 원유가 아시아로 향하는 핵심 수송로입니다.



최근 국제 유가가 급등한 것도 현재 위기 상황이 반영된 결과입니다.



명보는 타이완 경제연구원 자료를 인용해 타이완의 원유 비축분은 약 120일분이지만, 천연가스 비축량은 11일분에 불과하다고 전했습니다.



타이완은 전체 에너지의 96% 이상을 수입에 의존하고 있으며 원유의 약 60%, 천연가스의 30% 이상이 호르무즈 해협을 거쳐서 들어옵니다.



발전용 연료에서 LNG 비중이 높은 전력 구조를 감안할 때 해협 봉쇄가 장기화하면 전력 수급 차질 가능성이 크다는 분석입니다.



반면 중국은 육상 비축 원유로 약 115일을 버틸 수 있고, 한국과 일본도 각각 200일 이상 전략 비축유를 보유해 단기 충격은 흡수 가능하다고 신문은 관측했습니다.



명보는 "장기적인 중동 전쟁이나 해협 봉쇄는 글로벌 공급망과 금융시장에 연쇄 충격을 줄 수 있다"며 에너지 안보가 아시아 각국 경제 안정의 핵심 변수로 부상했다고 진단했습니다.



(사진=게티이미지)