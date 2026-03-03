뉴스
무상교육·보육, 3월부터 어린이집·유치원 4∼5세까지 확대

박세용 기자
작성 2026.03.03 17:43 조회수
무상교육·보육, 3월부터 어린이집·유치원 4∼5세까지 확대
▲ 교육부

3월부터 무상교육과 보육 지원 대상이 유치원과 어린이집에 다니는 4세에서 5세 유아까지 전면 확대됩니다.

교육부는 오늘(3일), 약 50만 3천 명의 유아를 대상으로 무상 지원을 실시하며, 학부모가 별도로 신청하지 않아도 기존 유치원 원비나 어린이집 기타 필요경비에서 지원 금액을 차감받을 수 있다고 밝혔습니다.

이번 조치는 5세부터 단계적으로 유아교육비와 보육료 지원을 확대하겠다는 이재명 대통령의 공약과 새 정부 국정과제에 따른 것입니다.

올해 유아 무상 지원에는 총 4,703억 원의 예산이 투입됩니다.

기관별로는 공립유치원이 매달 2만 원의 방과 후 과정비를 지원받고, 사립유치원은 유아교육비 11만 원, 어린이집은 기타 필요경비 7만 원을 매달 지원받게 됩니다.

교육부는 지난해 5세 유아를 대상으로 먼저 지원을 시작한 결과, 유치원 납입금이 전년 대비 26.6% 감소하는 등 실질적인 양육비 경감 효과를 확인했다고 설명했습니다.

2026년 유아 무상교육·보육 지원내용 및 금액 (사진=교육부 제공, 연합뉴스)
▲ 2026년 유아 무상교육·보육 지원내용 및 금액

(사진=교육부 제공, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
박세용 기자
박세용 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

