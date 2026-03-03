'막말 논란' 이병태 "상처 느낀 분께 이해와 용서 구해"

▲ 대통령 직속 규제합리화위원회 부위원장으로 위촉된 이병태 카이스트 명예교수

대통령 직속 규제합리화위원회 부위원장으로 위촉된 이병태 카이스트 명예교수는 오늘(3일) 과거 막말 논란과 관련, "정제되지 않은 표현으로 불편함이나 상처를 느끼셨던 모든 분께 진심으로 이해와 용서를 구한다"고 밝혔습니다.이 부위원장은 이날 페이스북에 올린 글에서 "당시 저는 공직이라는 무게를 염두에 두지 않은 채 자유주의자 시각에서 오로지 나라가 바른 방향으로 가야 한다는 절박함에 매몰돼 있었다"며 이같이 사과했습니다.그는 "그간 우리 사회의 여러 현안에 대해 학자로서 자유로운 시민의 신념을 담아 가감 없이 발언해 왔다"며 "때로는 시각이 진영 논리를 대표하는 것처럼 이해되고, 그 방식이 거칠거나 날카로워 논란이 되기도 했다"고 설명했습니다.그러면서 "이제 공직자로서 더욱 무거운 책임감을 가지고 낮은 자세로 경청하며, 우리 공동체의 통합과 발전을 위해 헌신하겠다"고 강조했습니다.규제합리화위 부위원장 위촉을 계기로 자신의 과거 발언들이 재조명되며 범여권 일각에서도 자격에 대한 지적이 나오자 거친 표현에는 사과의 뜻을 전하면서도, 자신의 발언이 특정 진영에 가담해 했던 발언은 아니었다는 의미로 풀이됩니다.(사진=청와대 제공, 연합뉴스)