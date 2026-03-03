이 대통령, 필리핀 대통령에 '금거북선' 선물…'3377' 항공점퍼도

▲ 필리핀 대통령 부부를 위한 선물

필리핀을 국빈 방문한 이재명 대통령은 페르디난드 로무알데스 마르코스 주니어 대통령에게 '금 거북선' 모형을 선물합니다.해당 모형은 주물과 수작업으로 제작한 거북선 모형을 순금으로 도금한 작품으로, 이날(3일) 국빈 만찬 때 마르코스 대통령 부부에게 전달할 예정입니다.청와대는 "세계 최강 수준인 대한민국 조선업의 역사와 기술력을 상징하는 거북선을 통해 양국의 방산 협력 강화를 기원하는 의미"라고 설명했습니다.이 대통령은 또, 오른팔에 '3377'이라는 패치가 부착된 한국 공군 조종사의 항공점퍼도 선물로 준비했습니다.3377은 양국이 수교를 맺은 1949년 3월 3일로부터 정확히 77년이 되는 이날 양 정상이 만난 것을 기념하는 숫자입니다.청와대는 마르코스 대통령이 어린 시절 조종사를 꿈꿨으며 전투기 조종사를 다룬 영화 '탑건'의 팬인 점을 고려해 준비했다고 설명했습니다.영부인인 리자 아라네타 마르코스 여사를 위한 선물로는 비취와 호박, 산호로 장식하고 명주실로 만든 '정흥 금화 노리개'와 달항아리 형태의 용기에 담긴 한국 화장품 세트가 준비됐습니다.김혜경 여사는 마르코스 여사와 별도 친교 일정 때 한국의 전통 문화예술을 활용한 '굿즈' 세트도 선물할 예정입니다.(사진=청와대 제공, 연합뉴스)