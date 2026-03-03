이재명 대통령, '필리핀 독립 영웅' 리잘 기념비에 헌화

▲ 필리핀을 국빈 방문한 이재명 대통령이 3일 마닐라 리잘 기념비에 헌화하고 있다.

필리핀을 국빈 방문 중인 이재명 대통령이 마닐라에서 첫 일정으로 '필리핀 독립의 아버지'라고 불리는 호세 리잘(Jose Rizal, 1861∼1896년)을 기리는 '리잘 기념비'에 헌화했습니다.호세 리잘은 필리핀이 스페인의 지배를 받던 시절 독립운동을 주도했던 민족주의 사상가입니다.리잘의 사망일이 국가기념일로 지정된 것은 물론 필리핀 정부는 1페소 동전에도 리잘의 모습을 그려 넣는 등 국가적인 존경을 받는 인물입니다.이 대통령은 조현 외교부 장관과 함께 기념비를 찾았고, 필리핀 측에서는 아리엘 페냐란다 외교부 의전장, 프란시스코 모레노 마닐라 시장, 호세 에스펠레타 해군 사령관 등이 함께 했습니다.이 대통령은 천천히 기념비 앞으로 걸어가 헌화했고, 이후 예포가 두 발 발사될 때는 묵념하면서 고인의 생을 기렸습니다.헌화를 마친 뒤에는 필리핀 인사들과 대화를 나눴고, 필리핀 측으로부터 귀빈에 대한 예우를 상징하는 '도시의 열쇠' 선물을 전달받기도 했습니다.(사진=연합뉴스)