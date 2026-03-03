국토부, 중동 상황 점검회의…"근로자 안전·기업 보호 노력"

▲ 미국과 이스라엘의 공격으로 중동 지역 긴장이 급격히 고조되며 두바이행 노선 등이 결항한 가운데 지난 1일 인천공항에서 외국인들이 관련 뉴스를 바라보고 있다.

국토교통부는 오늘(3일) 해외건설협회와 중동 지역 진출 기업들과 함께 '중동 상황 점검회의'를 열고 현지 진출 기업의 이상 유무와 안전 대책을 점검했습니다.현재 이란과 이스라엘, 사우디아라비아, 카타르, 아랍에미리트, 쿠웨이트, 이라크, 바레인, 요르단 등 중동 지역에 진출한 기업들은 현지 상황을 면밀히 주시하고 있습니다.위험 지역에 대해서는 재택근무를 시행하는 등 안전 조치를 취하고 있으며, 현재까지 접수된 피해 사례는 없다고 밝혔습니다.국토부는 중동 진출 기업의 피해를 최소화하고, 유사시 한국 근로자의 안전한 대피를 지원하기 위해 외교부 등 관계 부처와 긴밀히 협력하겠다고 강조했습니다.또, 정부와 협회, 기업 간 비상 연락 체계를 유지해 신속히 대응하고, 기업별 대피 방안 등 안전 대책을 마련해 달라고 당부했습니다.김석기 국토부 건설정책국장은 "민간-정부 합동 비상대책반을 편성해 우리 기업의 피해 및 대피 상황을 지속 모니터링하고 관계기관과 협력해 근로자 안전 확보와 기업 보호를 위해 노력하겠다"고 말했습니다.(사진=연합뉴스)