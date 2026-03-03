뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

[단독] "이란 미사일 천궁-2가 막았다"…UAE서 입증된 '90% 요격률' (D리포트)

김태훈 국방전문기자
작성 2026.03.03 17:11 조회수
PIP 닫기
미국과 이스라엘의 이란 공격 직후부터 이란은 아랍에미리트 주요 시설을 향해 스커드 등 탄도미사일을 무차별적으로 쐈고, 아랍에미리트 군은 즉각 미사일 방어망을 가동했습니다.

아랍에미리트 군의 방공망은 미국제 패트리엇, 이스라엘제 애로우, 그리고 한국제 천궁-Ⅱ 등 세 나라의 중거리 요격체계로 구성됐습니다.

우리 정부와 군 관계자들은 SBS에 "아랍에미리트의 천궁-Ⅱ도 교전에 나섰다"며 "천궁-Ⅱ의 첫 실전일 뿐 아니라, 수출 국산무기 중에서도 첫 실전으로 기록됐다"고 밝혔습니다.

복수의 관계자들은 "개전 초기 아랍에미리트로 날아든 이란 탄도미사일 약 130발에 대한 천궁-Ⅱ, 패트리엇, 애로우의 종합 요격률은 90% 이상"이라고 전했습니다.

천궁-Ⅱ의 요격률은 종합 요격률과 비슷한 걸로 파악됩니다.

아랍에미리트를 침범한 이란 드론 약 580대 중 상당수도 방공망에 요격된 걸로 알려졌습니다.

아랍에미리트는 국산 천궁-Ⅱ 10개 포대를 도입하기로 계약했고, 이 가운데 2개 포대가 현지에 배치된 상태입니다.

천궁-Ⅱ 한 개 포대는 발사대 4기에 레이더, 교전통제소 등으로 구성됐습니다.

천궁-Ⅱ의 요격 고도는 15㎞ 이상이고, 유효사거리는 약 20㎞입니다.

수출 가격이 포대당 4천억 원 이상으로 국산 무기 중 최고가지만 사우디아라비아와 이라크도 천궁-Ⅱ를 10개 포대씩 계약했습니다.

천궁-Ⅱ의 실전 능력이 입증됨에 따라 천궁-Ⅱ 추가 수출은 물론이고, 개발 막바지인 국산 장거리 요격체계 L-SAM의 수출에도 파란불이 켜졌습니다.

(취재 : 김태훈, 영상편집 : 정성훈, 디자인 : 황세연, 제작 : 디지털뉴스부)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
김태훈 국방전문기자 사진
김태훈 국방전문기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지