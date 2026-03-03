청와대 정무비서관에 '현역 비례 국회의원' 정을호

▲ 더불어민주당 정을호 의원

청와대 신임 정무비서관으로 더불어민주당 초선 정을호 의원이 내정됐습니다.정 의원은 오늘(3일) 2월 임시국회가 종료됨에 따라 비례대표 의원직을 내려놓고 내일(4일)부터 정무비서관으로 근무를 시작할 것으로 알려졌습니다.오랜 기간 민주당 당직자로 일하며 당을 잘 파악하고 있다는 점에서 당청 간 가교 역할을 할 적임자라는 평가가 발탁의 배경으로 풀이됩니다.지난달 18일 홍익표 정무수석비서관이 임명된 데 이어 정 비서관의 인선까지 이뤄지면서 청와대 '2기 정무라인' 진용도 완성됐습니다.앞서 1기 정무라인을 이뤘던 우상호 전 수석과 김병욱 전 비서관은 오는 6·3 지방선거에서 강원도지사와 성남시장에 각각 도전하고 있습니다.정 비서관이 청와대로 입성함에 따라 의원직은 다음 비례 순번인 김준환 전 국가정보원 차장이 이어받게 됩니다.김 전 차장은 22대 총선 때 민주당 등 당시 야권이 준연동형 비례대표제의 위성정당으로 만들었던 더불어민주연합에서 비례 후보 18번을 받았습니다.김 전 차장은 2017년부터 3년간 국정원 2·3차장을 지냈으며, 국정원 개혁발전위원으로 참여해 개혁안 마련에도 관여했습니다.(사진=연합뉴스)