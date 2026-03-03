[자막뉴스] "테헤란 CCTV 다 보고 있었다"…긴박했던 하메네이 암살 첩보전

이스라엘이 이란 최고지도자 하메네이 암살에 성공한 것은 정보기관이 오랜 세월 방대하게 축적한 정보 덕분이라는 평가가 나왔습니다.



영국 파이낸셜타임스는 현지시간 2일 이스라엘이 수년 전부터 이란의 수도 테헤란에 설치된 교통 카메라를 해킹해 영상 정보를 입수했다고 보도했습니다.



이 덕분에 지난달 28일 오전 이란 고위 관리들이 하메네이 집무실로 이동했고, 이란 지도부의 회의가 예정대로 진행 중이라는 사실도 파악할 수 있었단 겁니다.



특히 하메네이 집무실 근처의 한 교통 카메라의 경우 경호실 직원들의 개인차량을 감시하는 데 도움이 된 것으로 알려졌습니다.



경호원들의 주소와 근무 시간, 출퇴근 경로 등 생활 패턴 정보를 구축했기 때문에 하메네이가 집무실에 있다는 사실까지 알 수 있었다는 설명입니다.



또 정보기관 모사드의 인적자산이 수집하는 수십억 개 정보를 수학적으로 분석해 테헤란의 움직임을 구석구석 들여다봤다고 전했습니다.



이스라엘은 하메네이 암살 직전 집무실 인근에 위치한 12개 이동통신 기지국도 교란한 것으로 전해졌습니다.



경호실 직원들이 외부로부터 이스라엘과 미국의 공격에 대한 경고를 받지 못하도록 전화가 걸려 올 경우 '통화 중' 신호가 뜨게 조작해 놨다고 했습니다.



매체에 따르면 하메네이 암살 작전 성공의 기반이 된 정보 축적은 20여 년 전부터 본격화됐다고 합니다.



지난 2001년 당시 이스라엘의 총리였던 아리엘 샤론이 모사드에 "이란을 최우선 목표로 삼으라"고 지시한 바 있습니다.



이후 모사드는 이란을 핵심 표적으로 삼았고, 이란의 핵 프로그램과 관련한 과학자들을 제거하기도 했습니다.



매체는 미국 역시 휴민트를 통해 하메네이의 움직임에 대해 더 구체적인 정보를 확보하고 있었다고 전했습니다.



