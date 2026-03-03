[단독] 국산 '천궁-Ⅱ' 첫 실전 투입…"이란 미사일 90% 이상 요격"

▲ 천궁-Ⅱ

미국과 이스라엘의 이란 공격으로 벌어진 중동 전쟁에서 국산 중거리 요격체계 천궁-Ⅱ가 실전에 투입된 것으로 SBS 취재 결과 확인됐습니다.이는 천궁-Ⅱ의 첫 실전일 뿐 아니라, 수출 국산 무기의 첫 실전이기도 합니다.우리 정부와 군 관계자들은 SBS에 "지난 주말 아랍에미리트 군의 천궁-Ⅱ가 이란 미사일을 요격하는 교전에 나섰다"고 밝혔습니다.미국과 이스라엘의 이란 공격 직후부터 이란은 아랍에미리트 주요 시설을 향해 탄도미사일을 무차별적으로 쐈고, 아랍에미리트 군이 미사일 방공망을 가동할 때 천궁-Ⅱ가 투입된 것입니다.아랍에미리트 군의 방공망은 미국제 패트리엇, 이스라엘제 애로우, 그리고 한국제 천궁-Ⅱ 등 세 나라의 중거리 요격체계로 구성됐습니다.정부와 군 관계자들은 "개전 초기 아랍에미리트로 날아든 이란 탄도미사일 약 130발에 대한 천궁-Ⅱ, 패트리엇, 애로우의 종합 요격률은 90% 이상"이라고 전했습니다.천궁-Ⅱ의 요격률은 종합 요격률과 비슷한 것으로 파악됩니다.아랍에미리트를 침범한 이란 드론 약 580대 중 상당수도 방공망에 요격된 것으로 알려졌습니다.아랍에미리트는 국산 천궁-Ⅱ 10개 포대를 도입하기로 계약했고, 이 가운데 2개 포대가 현지에 배치된 상태입니다.천궁-Ⅱ 한개 포대는 발사대 4기에 레이더, 교전통제소 등으로 구성됐습니다.천궁-Ⅱ의 요격 고도는 15㎞ 이상이고, 유효사거리는 약 20㎞입니다.수출 가격이 포대당 4천억 원 이상으로 국산 무기 중 최고가지만 사우디아라비아와 이라크도 천궁-Ⅱ를 10개 포대씩 계약했습니다.천궁-Ⅱ의 실전 능력이 입증됨에 따라 천궁-Ⅱ 추가 수출은 물론이고, 개발 막바지인 국산 장거리 요격체계 L-SAM의 수출에도 파란불이 켜졌습니다.