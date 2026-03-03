뉴스
김동연, 출판기념회서 '재선 도전' 의지…경선 상대들 참석

최호원 기자
작성 2026.03.03 16:05
▲ 출판기념회 여는 김동연 경기도지사

김동연 경기도지사는 지난 2일 출판기념회를 열고 재선 도전 의지를 분명히 했습니다.

김 지사는 이날 오후 경기아트센터 대공연장에서 1천500명가량이 자리를 가득 메운 가운데 최근 출간한 저서 '나답게 사는 세상' 북콘서트를 개최했습니다.

'달려온 4년, 달려간 4년 김동연의 경기도 비전'을 부제로 한 책은 확장재정, 기회소득 등 민선 8기 4년간의 핵심 정책사업을 평가하고 기회주택 10만 호 공급, 200조 투자 유치 등 향후 4년간의 주요 도정 목표(공약)를 제시했습니다.

김 지사는 인사말을 시작하며 "4년 전 경기도지사 선거에서 정말 어렵게 이기고 나서 제 역량이나 경륜이 작용하지 않았을까 하는 교만한 생각을 했다는 것을 민주당 당원들에게 솔직히 고백하고 성찰하고 반성한다. 솔직한 제 맘을 받아달라"며 단상에서 큰절했습니다.

이어 "이제는 민주당 성공과 국민주권 정부의 성공을 위해 경기도가 가장 열심히 하겠다"며 "경기도가 현장의 책임자라는 생각으로 민주당과 정부가 추구하는 가치를 반드시 만들기 위해 최선의 노력을 다하겠다"고 했습니다.

김 지사는 특히 "정부가 제시한 잠재성장률 3% 가운데 2%를 경기도가 책임지겠다"며 "200조 원 추가 투자유치를 달성하고 경기도에서 신경제지도를 만들겠다"고 약속했습니다.

이날 출판기념회에는 6·3 지방선거 경기도지사 경선 주자인 추미애·권칠승·한준호 의원과 양기대 전 의원이 모두 참석했습니다.

추 의원과 권 의원은 현장 축사를 통해 김 지사의 도정 운영에 대해 호평하고 신간 출간을 축하했습니다.

김 지사의 민선 8기 정책에 비판적 시각을 보였던 한 의원은 페이스북 글에서 "출판기념회에서 김 지사의 도정에 대한 고민과 노력을 엿볼 수 있었다. 고생 많으셨다"면서 "김 지사의 책을 통해 경기도의 '다음 책임'을 생각했다"고 밝혔습니다.

앞서 더불어민주당 공천관리위원회는 이날 오전 경기도지사 선거 후보에 공모한 김 지사와 추·권·한 의원, 양 전 의원 모두를 경선 후보로 확정했습니다.

(사진=연합뉴스)
