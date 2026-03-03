이 대통령, 필리핀 국빈 방문…곧 정상회담·공동 언론발표

<앵커>



2박 3일 싱가포르 순방 일정을 마친 이재명 대통령이 오늘(3일) 필리핀을 국빈 자격으로 방문했습니다. 이 대통령은 잠시 뒤 필리핀 마르코스 대통령과 정상회담을 하고, 공동 언론발표도 할 예정입니다.



필리핀 마닐라에서 강민우 기자입니다.



<기자>



이재명 대통령과 부인 김혜경 여사가 필리핀 마닐라 빌라모어 군 공항에 도착했습니다.



의장대의 환영 연주와 함께 필리핀 측 인사가 이 대통령에게 꽃목걸이를 목에 걸어줍니다.



오늘로 정확히 수교 77주년을 맞는 필리핀에 올해 첫 국빈 자격으로 방문한 이재명 대통령은 필리핀의 대표적인 독립운동가, 호세 리잘을 추모하는 기념비를 찾아 헌화했습니다.



이 대통령은 이어서 필리핀 말라카냥궁에서 페르디난드 로무알즈 마르코스 주니어 대통령 부부와 함께하는 공식 환영식에 참석합니다.



이후 마르코스 대통령과 소인수, 확대 회담을 연이어 갖고 양국의 경제 협력을 미래지향적으로 확대하는 방안 등에 대해 논의할 예정입니다.



양국 간 양해각서, MOU 등 문건 교환식도 예정되어 있는데, 이어지는 공동언론발표에서 세부적인 MOU 사안이 발표될 것으로 전망됩니다.



앞서 위성락 국가안보실장은 이 대통령의 이번 국빈 방문으로 한국과 필리핀 양국이 통상과 인프라, 방산 분야 협력을 심화하고 원전이나 조선, 핵심광물 등 미래 유망 분야로의 협력을 확대할 수 있을 걸로 기대된다고 밝힌 바 있습니다.



이 대통령이 이어지는 필리핀 마르코스 대통령과의 정상회담에서 원전이나 조선, 방산 분야에 어떤 협력 방안을 도출해 낼지 주목됩니다.



