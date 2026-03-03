중기부, 중동 리스크 대응 TF 가동…중소기업 피해 지원 방안 논의

▲ 중소벤처기업부 외관

중소벤처기업부는 오늘(3일) 중동 정세 악화로 인한 중소기업 피해와 애로를 점검하고 대응 방안을 논의하기 위해 '중동 상황 관련 중소기업 피해·애로 대응 점검' 회의를 개최했다고 밝혔습니다.이번 회의에는 중소벤처기업진흥공단과 기술보증기금, 중소기업중앙회 등 관계 기관과 협력 단체가 참석했으며, 피해 상황 접수 체계 구축과 지원 방안, 현지 진출 스타트업에 미치는 영향 등을 논의했습니다.중기부는 참석 기관들에 긴밀한 정보 공유와 협업 체계 유지를 당부했습니다.또 피해나 어려움을 겪는 중소기업이 발생할 경우 신속히 지원할 수 있도록 적극 대응해 달라고 강조했습니다.중기부는 수출지원센터 홈페이지에 피해·애로 접수창구를 설치하고 비상 연락망을 가동해 피해 현황을 파악하는 한편, 범정부 전파 사항 등을 안내하고 있습니다.또 물류비 상승이나 계약 취소, 미수금 발생 등 유형별 지원 방안을 마련하고 있으며, 사태가 장기화할 경우 추가 지원 방안도 검토할 계획입니다.노용석 중기부 1차관은 "중소기업 현장에 있는 수출지원센터를 통해 중소기업의 피해·애로를 지속적으로 살펴보고 피해·애로 기업에 지원 수단을 신속히 지원하겠다"라고 말했습니다.(사진=중소벤처기업부 제공, 연합뉴스)