5대 은행 가계대출 석 달 만에 증가…523억 원↑

이성훈 기자
작성 2026.03.03 14:58 조회수
▲ 시중은행 ATM

지난달 주요 시중은행 가계대출 잔액이 석 달 만에 증가한 것으로 나타났습니다.

오늘(3일) 금융권에 따르면 5대 은행(KB국민·신한·하나·우리·NH농협)의 2월 말 가계대출 잔액은 765조 8천655억 원으로, 1월 말보다 523억 원 증가했습니다.

지난해 12월(-4천563억 원)과 올해 1월(-1조 8천650억 원) 두 달 연속 감소하다 증가세로 돌아섰습니다.

이들 은행의 주택담보대출 잔액도 1월 말 610조 1천245억 원에서 2월 말 610조 7천211억 원으로 5천967억 원 증가했습니다.

주담대 잔액은 올해 1월 1조 4천836억 원 줄어 지난 2024년 3월(-4천494억 원) 이후 1년 10개월 만에 처음 감소했으나, 2월 들어 다시 증가세로 전환했습니다.

2월 말 신용대출 잔액은 104조 3천120억 원으로 1월 말보다 4천335억 원 줄어 석 달 연속 감소세를 지속했습니다.

정기예금 잔액은 946조 8천897억 원으로 10조 167억 원 늘어 석 달 만에 증가했습니다.

대기성 자금인 요구불예금 잔액은 684조 8천604억 원으로 33조 3천225억 원 늘었습니다.

지난 2024년 3월(+33조 6천226억 원) 이후 1년 11개월 만에 가장 큰 증가 폭이었습니다.

(사진=연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
이성훈 기자 사진
이성훈 기자페이지 바로가기
