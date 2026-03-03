'공천헌금' 강선우 구속심사 출석…"심려 끼쳐 죄송"

▲ '1억 공천헌금' 의혹을 받는 무소속 강선우 의원이 3일 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)에 출석하고 있다.

김경 전 서울시의원에게 1억 원을 수수한 혐의를 받는 무소속 강선우 의원이 오늘(3일) 구속 전 피의자 심문 (영장실질심사)에 출석했습니다.공천헌금 수수 정황을 같은 더불어민주당 소속이던 김병기 의원에게 털어놓으며 "살려달라"고 말하는 녹취가 지난해 말 공개된 지 두 달 만에 구속 기로에 선 것입니다.서울중앙지법 이종록 영장전담 부장판사는 오후 2시 반 정치자금법 및 청탁금지법 위반, 형법상 배임수재 혐의를 받는 강 의원의 영장실질심사를 열었습니다.오후 2시 16분쯤 법원에 도착한 강 의원은 "이런 일로 국민께 심려를 끼쳐 죄송하다는 말씀을 드린다"며 "법정에서 성실하게 소명하도록 하겠다"고 말한 뒤 영장법정으로 향했습니다.강 의원은 지방선거를 앞둔 2022년 1월 용산구 한 호텔에서 김 전 시의원으로부터 쇼핑백에 든 1억 원을 받은 혐의를 받습니다.하지만 강 의원이 혐의를 완강히 부인하는 만큼, 영장 심사에서 치열한 다툼이 예상됩니다.영장을 신청한 경찰은 강 의원이 공천헌금을 받기로 하고 김 전 시의원을 만났으며, 그에게 실제 단수공천을 줬고 1억 원은 전세자금으로 활용했다고 봅니다.이에 1억 원을 범죄 수익으로 보고 추징보전도 신청했습니다.반면 강 의원은 쇼핑백 속에 돈이 든 사실은 석 달 후에 알았으며, 즉시 반환했다는 입장입니다.경찰이 주장하는 전세자금 1억 원은 그해 3월 시부상 조의금으로 충당한 것이라고 반박합니다.경찰의 입장은 혐의를 시인하는 '자수서'를 제출한 김 전 시의원의 진술 등이 바탕입니다.함께 구속영장이 청구된 김 전 시의원은 이날 오전 10시 같은 법정에서 영장 심사를 받았습니다.뚜렷한 물증이 없는 상황에서 법원이 어느 쪽의 손을 들어주냐에 따라 영장 심사 결과도 갈릴 가능성도 일각에서 제기됩니다.두 사람의 구속 여부는 이르면 이날 오후 늦게 결정됩니다.이들은 법원의 결정 때까지 마포경찰서 유치장에서 대기합니다.(사진=연합뉴스)